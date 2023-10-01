На юге этой ночью уничтожили 15 "Шахедов", но есть и попадания – Гуменюк
Воскресенье, 1 октября 2023, 07:10
В ночь на 1 октября на юге страны было уничтожено не менее 15 "Шахедов", из них 14 в Одесской области и один на Николаевщине.
Источник: пресс-офицер Сил обороны "Юга" Наталья Гуменюк в эфире "Единые новости"
Детали: По ее словам, под атакой были южные регионы, состоялась дроновая атака смешанного типа.
Враги пытались путать маршруты и максимально загружать систему ПВО.
Гуменюк отметила, что на Николаевщине произошло попадание в складские помещения. Там продолжается разбор завалов и тушение пожара, но информация о пострадавших не поступала.
Кроме этого, Херсонскую область атаковали 16 корректируемыми авиабомбами (КАБ).
По словам Гуменюк, враг также продолжает наносить баллистические ракетные удары.
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