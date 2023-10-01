Почти полтысячи россиян ликвидированы в последний день сентября
Воскресенье, 1 октября 2023, 08:18
Вооруженные силы уничтожили еще 440 россиян, 11 танков и 30 артсистем за последние сутки.
Источник: Генштаб
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.10.23 ориентировочно составили::
Реклама:
- личного состава - около 278570 (+440) человек,
- танков - 4702 (+11) ед,
- боевых бронированных машин - 8991 (+7) ед,
- артиллерийских систем - 6477 (+30) ед,
- РСЗО - 798 (+2) ед,
- средства ПВО - 537 (+0) ед,
- самолетов - 316 (+1) ед,
- вертолетов - 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 5043 (+37),
- крылатые ракеты - 1529 (+0),
- корабли / катера - 20 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 8883 (+29) ед,
- специальная техника - 933 (+1).
Данные уточняются.