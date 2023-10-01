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Почти полтысячи россиян ликвидированы в последний день сентября

Роман ПетренкоВоскресенье, 1 октября 2023, 08:18
Почти полтысячи россиян ликвидированы в последний день сентября
фото: генштаб

Вооруженные силы уничтожили еще 440 россиян, 11 танков и 30 артсистем за последние сутки.

Источник: Генштаб

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.10.23 ориентировочно составили::

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  • личного состава - около 278570 (+440) человек,
  • танков - 4702 (+11) ед,
  • боевых бронированных машин - 8991 (+7) ед,
  • артиллерийских систем - 6477 (+30) ед,
  • РСЗО - 798 (+2) ед,
  • средства ПВО - 537 (+0) ед,
  • самолетов - 316 (+1) ед,
  • вертолетов - 316 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 5043 (+37),
  • крылатые ракеты - 1529 (+0),
  • корабли / катера - 20 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 8883 (+29) ед,
  • специальная техника - 933 (+1).

Данные уточняются.

Темы: Вооруженные силывойна
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