Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Майже пів тисячі росіян ліквідовані в останній день вересня

Роман ПетренкоНеділя, 1 жовтня 2023, 08:18
Майже пів тисячі росіян ліквідовані в останній день вересня
фото: генштаб

Збройні сили знищили ще 440 росіян, 11 танків та 30 артсистем за останню добу.

Джерело: Генштаб

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.10.23 орієнтовно склали::

Реклама:
  • особового складу ‒ близько 278570 (+440) осіб,
  • танків ‒ 4702 (+11) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 8991 (+7) од,
  • артилерійських систем – 6477 (+30) од,
  • РСЗВ – 798 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 537 (+0) од,
  • літаків – 316 (+1) од,
  • гелікоптерів – 316 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5043 (+37),
  • крилаті ракети ‒ 1529 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 8883 (+29) од,
  • спеціальна техніка ‒ 933 (+1).

Дані уточнюються.

Теми: Збройні силивійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Кадиров пропонує скасувати вибори в РФ до кінця війни проти України

В Ізраїлі заявляють про понад 100 жертв, у Палестині – майже 200

Зеленський: Право Ізраїлю на захист не підлягає сумніву

фото, відеоСБУ затримала депутата, кума Медведчука за підозрою у рекеті

відеоНетаньягу звернувся до народу: "Ми у стані війни, і ми переможемо"

За рік понад 200 українських компаній почали розробку безпілотників – Шмигаль

Усі новини...
Збройні сили
Україна зупинилася на хвилину на знак вдячності захисникам
Великобританія хоче направити в Україну військових інструкторів – Шеппс
Спецоперація "Бариня": ГУР завербувало російського військового
Останні новини
20:27
відеоХАМАС знову атакує Тель-Авів, кількість жертв в Ізраїлі сягнула 150
20:14
У столиці Словаччини оголосили надзвичайний стан через мігрантів
20:00
Нетаньягу дав Байдену зрозуміти, що знадобиться тривала потужна кампанія
19:36
Окупанти влаштували військовий шпиталь у багатоквартирному будинку з жителями – Генштаб
19:31
ЄС заявив про солідарність з Ізраїлем, закликав припинити насильство
19:18
У суботу на фронті сталося пів сотні боєзіткнень – Генштаб
19:07
З мерії французького міста прибрали прапор України після розмови Зеленського з Алієвим
19:02
Окупанти заявили про ракетну атаку на Крим, соцмережі пишуть про "приліт" у Джанкої
18:46
На Сумщині "цілителька" видурила в жінки майже 2 мільйони гривень
18:37
Глава МЗС Британії засудив безпрецедентну атаку на Ізраїль
Усі новини...
Реклама: