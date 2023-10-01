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Майже пів тисячі росіян ліквідовані в останній день вересня

Роман ПетренкоНеділя, 1 жовтня 2023, 08:18
Майже пів тисячі росіян ліквідовані в останній день вересня
фото: генштаб

Збройні сили знищили ще 440 росіян, 11 танків та 30 артсистем за останню добу.

Джерело: Генштаб

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.10.23 орієнтовно склали::

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  • особового складу ‒ близько 278570 (+440) осіб,
  • танків ‒ 4702 (+11) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 8991 (+7) од,
  • артилерійських систем – 6477 (+30) од,
  • РСЗВ – 798 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 537 (+0) од,
  • літаків – 316 (+1) од,
  • гелікоптерів – 316 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5043 (+37),
  • крилаті ракети ‒ 1529 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 8883 (+29) од,
  • спеціальна техніка ‒ 933 (+1).

Дані уточнюються.

Теми: Збройні силивійна
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