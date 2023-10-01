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В центре Анкары была попытка теракта

Роман ПетренкоВоскресенье, 1 октября 2023, 10:51
В центре Анкары была попытка теракта
фото: cnnturk

Власти Турции сообщили о попытке терракта в центре Анкары возле здания МВД.

Источник: глава МВД Турции Али Эрликай, которого цитирует CNN

Детали: Министр внутренних дел сообщил, что около 09.30 двое террористов подъехали на автомобиле к въездным воротам Главного управления безопасности МВД и взорвали бомбы.

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Темы: Турциятерактвзрыв
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