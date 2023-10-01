В центре Анкары была попытка теракта

Власти Турции сообщили о попытке терракта в центре Анкары возле здания МВД.

Источник: глава МВД Турции Али Эрликай, которого цитирует CNN

Детали: Министр внутренних дел сообщил, что около 09.30 двое террористов подъехали на автомобиле к въездным воротам Главного управления безопасности МВД и взорвали бомбы.

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Один из террористов подорвал себя.

#Canlı: İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü girişinde teröristlerce bombalı saldırı gerçekleştirildi https://t.co/sh5Ep4nZap — AA Canlı (@AACanli) October 1, 2023

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Во время перестрелки 2 наших полицейских получили легкие ранения.