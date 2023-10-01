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В Харькове мужчины в военной форме угрожали оружием отряду на блокпосту - полиция

Катерина ТищенкоВоскресенье, 1 октября 2023, 22:14
В Харькове мужчины в военной форме угрожали оружием отряду на блокпосту - полиция
иллюстративное фото

В Харькове мужчины в военной форме угрожали оружием правоохранителям на блокпосту, начато уголовное производство.

Источник: полиция Харьковской области

Дословно: "29 сентября около 15:00 к одному из блокпостов на выезде из Харькова подъехали четыре внедорожника. Из них вышли мужчины в военной форме, угрожали огнестрельным оружием всему сводному отряду, в состав которого входят полицейские, пограничники, нацгвардейцы, представитель военной службы правопорядка.

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Они требовали прекратить проверки и осмотры их транспортных средств во время проезда через блокпосты. После короткого спора они уехали с места инцидента".

Детали: Сообщается, что на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, которая задокументировала преступление.

В тот же день по данному факту следователи внесли сведения в ЕРДР по ч. 1 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

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Темы: Харьковполиция
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