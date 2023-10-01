Россияне ракетами трижды ударили по Харькову
Воскресенье, 1 октября 2023, 09:41
Ночью на 1 октября около 1:00 враг нанес ракетный удар по Харькову из С-300, зафиксированы "прилеты" 3 ракет.
Источник: глава области Олег Синегубов в Telegram
Детали: Уточняется, что попадания были по территории гражданского предприятия, произошел пожар.
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Информации о пострадавших власти не приводят.
В течение суток враг из артиллерии, минометов и другого вооружения обстреливал населенные пункты Харьковского, Богодуховского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов.
Напомним: По нескольким областям враг бил баллистическим вооружением.
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