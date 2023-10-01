Россияне ракетами трижды ударили по Харькову

Ночью на 1 октября около 1:00 враг нанес ракетный удар по Харькову из С-300, зафиксированы "прилеты" 3 ракет.

Источник: глава области Олег Синегубов в Telegram

Детали: Уточняется, что попадания были по территории гражданского предприятия, произошел пожар.

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Информации о пострадавших власти не приводят.

В течение суток враг из артиллерии, минометов и другого вооружения обстреливал населенные пункты Харьковского, Богодуховского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов.

Напомним: По нескольким областям враг бил баллистическим вооружением.