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Россияне ракетами трижды ударили по Харькову

Роман ПетренкоВоскресенье, 1 октября 2023, 09:41
Россияне ракетами трижды ударили по Харькову
фото: дмитрий ларин, уп

Ночью на 1 октября около 1:00 враг нанес ракетный удар по Харькову из С-300, зафиксированы "прилеты" 3 ракет.

Источник: глава области Олег Синегубов в Telegram

Детали: Уточняется, что попадания были по территории гражданского предприятия, произошел пожар.

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Информации о пострадавших власти не приводят.

В течение суток враг из артиллерии, минометов и другого вооружения обстреливал населенные пункты Харьковского, Богодуховского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов.

Напомним: По нескольким областям враг бил баллистическим вооружением.

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Темы: Харьковвойнаобстрел
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