Количество погибших в Израиле возросло до 800 – СМИ

Количество жертв нападения ХАМАСа на Израиль по состоянию на 9 октября возросло до 800, более 2500 человек получили ранения, десятки людей в критическом состоянии.

Источник: The Times of Israel

Детали: По неподтвержденным сообщениям израильских СМИ, количество погибших в результате нападения ХАМАСа и последующих боев возросло до 800 человек.

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Между тем, Министерство здравоохранения сообщает, что по состоянию на 9 октября в больницы было доставлено 2 506 раненых, из которых 23 находятся в критическом состоянии, а 353 получили серьезные ранения.

Предыстория: