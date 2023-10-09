Количество погибших в Израиле возросло до 800 – СМИ
Понедельник, 9 октября 2023, 15:40
Количество жертв нападения ХАМАСа на Израиль по состоянию на 9 октября возросло до 800, более 2500 человек получили ранения, десятки людей в критическом состоянии.
Источник: The Times of Israel
Детали: По неподтвержденным сообщениям израильских СМИ, количество погибших в результате нападения ХАМАСа и последующих боев возросло до 800 человек.
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Между тем, Министерство здравоохранения сообщает, что по состоянию на 9 октября в больницы было доставлено 2 506 раненых, из которых 23 находятся в критическом состоянии, а 353 получили серьезные ранения.
Предыстория:
- 7 октября ХАМАС массированно атаковал ракетами Израиль, в городах вспыхнули пожары. По состоянию на вечер 8 октября количество погибших в Израиле в результате нападения ХАМАСа превысило 700 человек, более 2200 получили ранения.
- 8 октября стало известно, что в Израиле погибли две гражданки Украины, принимаются меры по организации репатриации тел погибших.
- Украине удалось вывести из израильского города Сдерот раненого украинского мальчика. Сейчас МИД проверяет информацию о гибели двух украинцев в Израиле и смерти еще одного – в секторе Газы.
- Издание The Wall Street Journal сообщило, что представители службы безопасности Ирана помогли спланировать внезапную атаку ХАМАС на Израиль.
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