Количество погибших в Израиле возросло до 1000, раненых втрое больше
Вторник, 10 октября 2023, 16:29
В результате нападения ХАМАСа в Израиле погибло по меньшей мере 1 008 человек.
Источник: СNN со ссылкой на посольство Израиля в США
Детали: По данным посольства, по меньшей мере 3418 получили ранения.
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Предыстория:
- Израиль ранее сообщал о 900 погибших солдатах и гражданских лицах, а палестинские власти сообщили о 700 погибших в Газе и на Западном берегу реки Иордан.
- Также израильская армия сообщала, что по меньшей мере 123 солдата погибли в результате нападения ХАМАСа.
Что предшествовало:
- 7 октября ХАМАС массированно атаковал ракетами Израиль, в городах вспыхнули пожары. По состоянию на вечер 8 октября количество погибших в Израиле в результате нападения ХАМАСа превысило 700 человек, более 2200 получили ранения.
- Израиль вернул под контроль все районы на границе возле Сектора Газа, а также анонсировал "полную осаду" Сектора Гази.
- Пока, согласно сообщениям СМИ, сухопутного вторжения не было.
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