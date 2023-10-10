Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Количество погибших в Израиле возросло до 1000, раненых втрое больше

Татьяна ЛозовенкоВторник, 10 октября 2023, 16:29
Количество погибших в Израиле возросло до 1000, раненых втрое больше
Израильские военные извлекают тела погибших израильтян из разрушенного дома в Кфар-Азе, Израиль, 10 октября, фото getty images

В результате нападения ХАМАСа в Израиле погибло по меньшей мере 1 008 человек.

Источник: СNN со ссылкой на посольство Израиля в США

Детали: По данным посольства, по меньшей мере 3418 получили ранения.

Реклама:

Предыстория:

  • Израиль ранее сообщал о 900 погибших солдатах и гражданских лицах, а палестинские власти сообщили о 700 погибших в Газе и на Западном берегу реки Иордан.
  • Также израильская армия сообщала, что по меньшей мере 123 солдата погибли в результате нападения ХАМАСа.

Что предшествовало:

  • 7 октября ХАМАС массированно атаковал ракетами Израиль, в городах вспыхнули пожары. По состоянию на вечер 8 октября количество погибших в Израиле в результате нападения ХАМАСа превысило 700 человек, более 2200 получили ранения.
  • Израиль вернул под контроль все районы на границе возле Сектора Газа, а также анонсировал "полную осаду" Сектора Гази.
  • Пока, согласно сообщениям СМИ, сухопутного вторжения не было.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ИзраильжертвывойнаСектор Газа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Байден обратится к нации по поводу войны в Украине и Израиле

обновленоРоссия ударила по Николаевщине: погибли два человека

Тысячи украинских беженцев в Британии могут потерять крышу над головой

фотоСпутник показал, как выглядит аэродром Бердянска после ударов ВСУ

В ВО "Свобода" рассказали, чем во время войны занимается Тягнибок

Большинство опрошенных работодателей в Украине заявили о намерениях повысить зарплаты в 2024 году

Все новости...
Израиль
Израиль ликвидировал министра экономики ХАМАС – ЦАХАЛ
Путин впервые прокомментировал палестино-израильскую войну и упомянул Украину
ХАМАС пытается втянуть другие страны в войну – Силы обороны Израиля
Последние новости
03:12
На оккупированной Херсонщине россияне проводят мобилизацию местных жителей – сопротивление
02:24
Байден обратится к нации по поводу войны в Украине и Израиле
01:50
Около 300 участников акций за прекращение огня в Газе арестованы в Капитолии – СМИ
01:14
В Николаеве прогремели взрывы – Ким
00:58
ОбновленоВ ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики
00:45
ОбновленоВС: В трех областях была воздушная тревога из-за вражеского дрона, работала ПВО
00:40
США ввели новые санкции за содействие военным программам Ирана
00:04
Италия возобновляет контроль на границе со Словенией
23:56
ОбновленоВоздушные силы сообщали об угрозе БпЛА на юге и севере
23:48
обновленоРоссия ударила по Николаевщине: погибли два человека
Все новости...
Реклама: