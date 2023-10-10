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Количество погибших в Израиле возросло до 1000, раненых втрое больше

Татьяна ЛозовенкоВторник, 10 октября 2023, 16:29
Количество погибших в Израиле возросло до 1000, раненых втрое больше
Израильские военные извлекают тела погибших израильтян из разрушенного дома в Кфар-Азе, Израиль, 10 октября, фото getty images

В результате нападения ХАМАСа в Израиле погибло по меньшей мере 1 008 человек.

Источник: СNN со ссылкой на посольство Израиля в США

Детали: По данным посольства, по меньшей мере 3418 получили ранения.

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Предыстория:

  • Израиль ранее сообщал о 900 погибших солдатах и гражданских лицах, а палестинские власти сообщили о 700 погибших в Газе и на Западном берегу реки Иордан.
  • Также израильская армия сообщала, что по меньшей мере 123 солдата погибли в результате нападения ХАМАСа.

Что предшествовало:

  • 7 октября ХАМАС массированно атаковал ракетами Израиль, в городах вспыхнули пожары. По состоянию на вечер 8 октября количество погибших в Израиле в результате нападения ХАМАСа превысило 700 человек, более 2200 получили ранения.
  • Израиль вернул под контроль все районы на границе возле Сектора Газа, а также анонсировал "полную осаду" Сектора Гази.
  • Пока, согласно сообщениям СМИ, сухопутного вторжения не было.

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Темы: ИзраильжертвывойнаСектор Газа
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