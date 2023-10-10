На территории Израиля обнаружили 1500 тел боевиков ХАМАС − СМИ
Израильские военные заявили, что на территории Израиля нашли около 1500 тел боевиков ХАМАС после установления контроля над границей.
Источник: The Associated Press, The Times of Israel и Haaretz
Дословно АР: "Израильские военные заявили, что около 1500 тел боевиков Хамаса были найдены на израильской территории, после того, как, по их словам, они в основном установили контроль на юге страны и "восстановили полный контроль" над границей на четвертый день боев после беспрецедентной неожиданной атаки".
Детали: Спикер Армии обороны Израиля Ричард Хехт заявил, что с прошлой ночи "ни один террорист ХАМАС не пересек границу с Израилем, хотя проникновение все еще возможно".
Израиль ранее сообщал о 900 погибших солдатах и гражданских лицах, а палестинские власти сообщили о 700 погибших в Газе и на Западном берегу реки Иордан.
Предыстория:
- 7 октября ХАМАС массированно атаковал ракетами Израиль, в городах вспыхнули пожары. По состоянию на вечер 8 октября количество погибших в Израиле в результате нападения ХАМАСа превысило 700 человек, более 2200 получили ранения.
- Авиация Израиля в ночь на 9 октября продолжила наносить удары по Сектору Газа, чтобы "уничтожить возможности террористической группы ХАМАС". Собщалось, что военные бомбили не только дома командиров, а дома всех боевиков. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что за ночь атаковала 500 объектов ХАМАС и Палестинского исламского джихада.
- ЦАХАЛ заявил, что Израиль "серьезно ослабил возможности" палестинской боевой группировки ХАМАС в результате воздушных ударов по Газе, которые продолжались до утра понедельника. Также сообщалось, что Израиль вернул под контроль все районы на границе возле сектора Газы.
- После этого ХАМАС заявил, что готов к переговорам с Израилем.
- Армия обороны Израиля заявила, что за ночь 10 октября нанесла удары по более 200 целям в Секторе Газа.