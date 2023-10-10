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На территории Израиля обнаружили 1500 тел боевиков ХАМАС − СМИ

Ирина БалачукВторник, 10 октября 2023, 10:21
На территории Израиля обнаружили 1500 тел боевиков ХАМАС − СМИ
Израильские военные. Фото иллюстративное из аккаунта Вооруженных сил Израиля в сети Х

Израильские военные заявили, что на территории Израиля нашли около 1500 тел боевиков ХАМАС после установления контроля над границей.

Источник: The Associated Press, The Times of Israel и Haaretz

Дословно АР: "Израильские военные заявили, что около 1500 тел боевиков Хамаса были найдены на израильской территории, после того, как, по их словам, они в основном установили контроль на юге страны и "восстановили полный контроль" над границей на четвертый день боев после беспрецедентной неожиданной атаки".

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Детали: Спикер Армии обороны Израиля Ричард Хехт заявил, что с прошлой ночи "ни один террорист ХАМАС не пересек границу с Израилем, хотя проникновение все еще возможно".

Израиль ранее сообщал о 900 погибших солдатах и гражданских лицах, а палестинские власти сообщили о 700 погибших в Газе и на Западном берегу реки Иордан.

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Темы: ИзраильСектор Газавойна
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