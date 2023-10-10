Израильская армия сообщила о потере по меньшей мере 123 солдат
Израильская армия сообщила, что по меньшей мере 123 солдата погибли в результате нападения ХАМАСа.
Источник: Haaretz со ссылкой на заявление представителя Сил обороны Израиля Даниэля Хагари
Детали: По его словам, 50 семьям израильтян сообщили, что их близких похитили в Секторе Газа. По меньшей мере 123 израильских солдата были убиты.
Хагари сообщил, что ЦАХАЛ обеспечил контроль над всеми израильскими городами и населенными пунктами вблизи границы с Сектором Газа.
Прямая речь: "Насколько мы понимаем, ни один террорист не проник на территорию Израиля в течение ночи. Было несколько инцидентов столкновений с террористами, которые скрывались на израильской территории после первого нападения".
Читайте также: Как теракты в Израиле меняют политику ЕС в отношении региона и что делать Украине
Больше деталей: Хагари добавил, что Израиль наносит авиаудары по Сектору Газа каждые четыре часа.
Относительно северного фронта Хагари сказал, что на данный момент на границе с Ливаном нет никаких "безопасностных" инцидентов. Однако, по его словам, ЦАХАЛ остается в состоянии готовности.
Предыстория:
- 7 октября ХАМАС массированно атаковал ракетами Израиль, в городах вспыхнули пожары. По состоянию на вечер 8 октября количество погибших в Израиле в результате нападения ХАМАСа превысило 700 человек, более 2200 получили ранения.
- Авиация Израиля в ночь на 9 октября продолжила наносить удары по Сектору Газа, чтобы "уничтожить возможности террористической группы ХАМАС". Собщалось, что военные бомбили не только дома командиров, а дома всех боевиков. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что за ночь атаковала 500 объектов ХАМАС и Палестинского исламского джихада.
- ЦАХАЛ заявил, что Израиль "серьезно ослабил возможности" палестинской боевой группировки ХАМАС в результате воздушных ударов по Газе, которые продолжались до утра понедельника. Также сообщалось, что Израиль вернул под контроль все районы на границе возле сектора Газы.
- После этого ХАМАС заявил, что готов к переговорам с Израилем.
- Армия обороны Израиля заявила, что за ночь 10 октября нанесла удары по более 200 целям в Секторе Газа.