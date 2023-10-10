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Израильская армия сообщила о потере по меньшей мере 123 солдат

Татьяна ЛозовенкоВторник, 10 октября 2023, 11:50
Израильская армия сообщила о потере по меньшей мере 123 солдат
Иллюстративное фото с AFP, Солдаты израильской армии патрулируют южный город Сдерот, 8 октября

Израильская армия сообщила, что по меньшей мере 123 солдата погибли в результате нападения ХАМАСа.

Источник: Haaretz со ссылкой на заявление представителя Сил обороны Израиля Даниэля Хагари

Детали: По его словам, 50 семьям израильтян сообщили, что их близких похитили в Секторе Газа. По меньшей мере 123 израильских солдата были убиты.

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Хагари сообщил, что ЦАХАЛ обеспечил контроль над всеми израильскими городами и населенными пунктами вблизи границы с Сектором Газа. 

Прямая речь: "Насколько мы понимаем, ни один террорист не проник на территорию Израиля в течение ночи. Было несколько инцидентов столкновений с террористами, которые скрывались на израильской территории после первого нападения".

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Больше деталей: Хагари добавил, что Израиль наносит авиаудары по Сектору Газа каждые четыре часа.

Относительно северного фронта Хагари сказал, что на данный момент на границе с Ливаном нет никаких "безопасностных" инцидентов. Однако, по его словам, ЦАХАЛ остается в состоянии готовности.

Предыстория:

Темы: ИзраильармияжертвыСектор Газа
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