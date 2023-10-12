ISW проанализировал усиление российских атак вблизи Авдеевки
Эксперты Института изучения войны (ISW) проанализировали атаки россиян вокруг Авдеевки и пришли к выводу, что эти продвижения на тактическом уровне вряд ли приведут к более широким оперативным и стратегическим победам.
Источник: ISW
Детали: Текущие локальные наступательные операции российских войск вблизи Авдеевки, вероятно, демонстрируют способность российских войск усваивать и применять тактические уроки ведения боевых действий в Украине.
Российские войска начали локальные атаки в направлении Авдеевки после интенсивной артиллерийской подготовки поля боя утром 10 октября, а геолокационные видеозаписи от 10 и 11 октября подтверждают, что российские войска продвинулись на юго-запад от Авдеевки в районе Северного и на северо-запад от Авдеевки в районе Степного и Красногоровки.
Аналитики отмечают: эти приспособления и успехи на тактическом уровне вряд ли приведут к более широким оперативным и стратегическим победам российских войск.
Геолокационные данные показывают, что российские достижения вокруг Авдеевки сосредоточены к юго-западу от Авдеевки, и российские войска не завершили оперативное окружение населенного пункта и, вероятно, будут пытаться это сделать.
Однако, указывают эксперты, Авдеевка является хорошо укрепленным и защищенным украинским опорным пунктом, что, вероятно, усложнит российским силам возможность вплотную приблизиться или полностью захватить населенный пункт.
Кроме того, российские войска уже контролируют участки критически важной трассы N20 Донецк – Константиновка – Краматорск – Славянск и другие дороги, проходящие вблизи Авдеевки, поэтому гипотетический захват Авдеевки не откроет новых путей для наступления на остальную территорию Донецкой области.
Как ранее оценивал ISW, российские войска, вероятно, намерены атаковать в районе Авдеевки, чтобы зафиксировать украинские силы и не дать им возможности передислоцироваться на другие участки фронта. Однако украинские официальные лица уже определили авдеевское наступление как российскую операцию по закреплению, и они вряд ли будут чрезмерно отвлекать Силы обороны на этот участок фронта.
Ключевые выводы ISW за 11 октября:
- Текущие локальные российские наступательные операции вблизи Авдеевки, вероятно, демонстрируют способность российских войск усваивать и применять тактические уроки боевых действий в Украине. Однако эти адаптации и успехи на тактическом уровне вряд ли приведут к более широким оперативным и стратегическим преимуществам российских войск.
- Украинские войска продолжили контрнаступательные операции под Бахмутом и в западной части Запорожской области и, по сообщениям, продвинулись вперед на обоих участках фронта 11 октября.
- Большое количество стран-членов НАТО недавно объявило о предоставлении Украине пакетов помощи на фоне 16-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (в формате "Рамштайн" – ред.), которое состоялось 11 октября в Брюсселе, Бельгия.
- Российское военное командование продолжает отмечать 810-ю отдельную бригаду морской пехоты (Черноморский флот РФ), несмотря на заявления о том, что бригада была разгромлена и якобы переброшена на херсонское направление.
- Армения продолжает якобы дистанцироваться от России после десятилетий отношений в сфере безопасности.
- Российские войска провели наступательные операции вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, вблизи Бахмута, вдоль линии Авдеевка-Донецк, на западе Донецкой области, на административной границе Донецкой и Запорожской областей, а также на западе Запорожской области и продвинулись в некоторых районах 11 октября.
- Российское издание "Северные реалии" сообщило 11 октября, что представители Министерства обороны России, возможно, завербовали более 1000 осужденных для службы в так называемой частной военной компании "Редут", подчиненной МО РФ.
- Российские оккупационные власти испытывают нехватку персонала на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).