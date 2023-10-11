Кількість жертв в Ізраїлі перевищила 1200 осіб, ЦАХАЛ атакував будинок родичів глави військового крила ХАМАС
Кількість жертв атаки палестинського терористичного угрупування ХАМАС на Ізраїль продовжує зростати і станом на ранок середи в Ізраїлі загинули понад 1200 осіб, водночас ЦАХАЛ уразив понад 200 цілей в Газі.
Джерело: The Times of Israel
Деталі: Армія оборони Ізраїлю оприлюднила імена ще 14 солдатів, які загинули 7 жовтня під час наступу. Таким чином, кількість загиблих ізраїльських солдатів зросла до 170.
Також вночі військові завдали масованих авіаударів по Сектору Гази, вразивши понад 200 цілей у прибережному районі міста Газа.
Армія оборони Ізраїлю заявляє, що вона також завдала ударів по морських цілях ХАМАСу в Секторі Гази, а також по водолазу ХАМАСу, який намагався проникнути в Ізраїль морем.
За непідтвердженими повідомленнями з Гази, ізраїльська авіація завдала удару по будинку родичів глави військового крила ХАМАС Мохаммеда Дейфа в місті Хан-Юнісі, внаслідок чого загинули його батько, брат, діти та інші родичі.
Російська служба ВВС News пише, що місцезнаходження самого Дейфа невідоме; вважається, що він може ховатися в лабіринтах тунелів на території Гази. Там, згідно з деякими повідомленнями, перебувають і захоплені бойовиками ізраїльтяни.
Повідомлення про загибель Дейфа і його родичів з'являлися і раніше. За інформацією Reuters, глава військового крила ХАМАС пережив сім замахів − останній у 2021 році − і рідко з'являється на публіці.
Раніше Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю повідомило, що 2 901 людина отримала поранення в результаті нападу, з них понад 500 все ще перебувають у лікарні, в тому числі 26 у критичному стані і 340 у важкому.
У вівторок по всьому Ізраїлю проходили похорони солдатів і цивільних осіб, які загинули у результаті масового вторгнення 7 жовтня.
Передісторія:
- 7 жовтня ХАМАС масовано атакував ракетами Ізраїль, у містах спалахнули пожежі. Станом на вечір 8 жовтня кількість загиблих в Ізраїлі внаслідок нападу ХАМАСу перевищила 700 осіб, понад 2200 дістали поранень.
- Авіація Ізраїлю в ніч на 9 жовтня продовжила наносити удари по Сектору Газа, щоб "знищити можливості терористичної групи ХАМАС". Повідомлялося, що військові бомбили не лише будинки командирів, а будинки усіх бойовиків. Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що за ніч атакувала 500 об'єктів ХАМАС і Палестинського ісламського джихаду.
- ЦАХАЛ заявив, що Ізраїль "серйозно послабив можливості" палестинського бойового угруповання ХАМАС у результаті повітряних ударів по Газі, які тривали до ранку понеділка.
- Також повідомлялося, що Ізраїль повернув під контроль усі райони на кордоні біля Сектора Гази.
- Після цього ХАМАС заявив, що готовий до переговорів з Ізраїлем.
- Армія оборони Ізраїлю заявила, що за ніч 10 жовтня завдала ударів по понад 200 цілях у Секторі Гази.
- Ізраїльські військові заявили, що на території Ізраїлю знайшли близько 1500 тіл бойовиків ХАМАС після встановлення контролю над кордоном.
- Також ЗМІ повідомляли, що ЦАХАЛ вивозить з Європи сотні своїх військових для участі у війні.