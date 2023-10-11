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Кількість жертв в Ізраїлі перевищила 1200 осіб, ЦАХАЛ атакував будинок родичів глави військового крила ХАМАС

Ірина БалачукСереда, 11 жовтня 2023, 08:45
Кількість жертв в Ізраїлі перевищила 1200 осіб, ЦАХАЛ атакував будинок родичів глави військового крила ХАМАС
Ізраїльські солдати вивозять тіла загиблих ізраїльських цивільних у кібуці Кфар-Аза, поблизу кордону між Ізраїлем і Сектором Гази на півдні Ізраїлю 10 жовтня. Фото Хаїма Гольдберга з сайту The Times of Israel

Кількість жертв атаки палестинського терористичного угрупування ХАМАС на Ізраїль продовжує зростати і станом на ранок середи в Ізраїлі загинули понад 1200 осіб, водночас ЦАХАЛ уразив понад 200 цілей в Газі.

Джерело: The Times of Israel

Деталі: Армія оборони Ізраїлю оприлюднила імена ще 14 солдатів, які загинули 7 жовтня під час наступу. Таким чином, кількість загиблих ізраїльських солдатів зросла до 170.

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Також вночі військові завдали масованих авіаударів по Сектору Гази, вразивши понад 200 цілей у прибережному районі міста Газа.

Армія оборони Ізраїлю заявляє, що вона також завдала ударів по морських цілях ХАМАСу в Секторі Гази, а також по водолазу ХАМАСу, який намагався проникнути в Ізраїль морем.

За непідтвердженими повідомленнями з Гази, ізраїльська авіація завдала удару по будинку родичів глави військового крила ХАМАС Мохаммеда Дейфа в місті Хан-Юнісі, внаслідок чого загинули його батько, брат, діти та інші родичі.

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Російська служба ВВС News пише, що місцезнаходження самого Дейфа невідоме; вважається, що він може ховатися в лабіринтах тунелів на території Гази. Там, згідно з деякими повідомленнями, перебувають і захоплені бойовиками ізраїльтяни.

Повідомлення про загибель Дейфа і його родичів з'являлися і раніше. За інформацією Reuters, глава військового крила ХАМАС пережив сім замахів − останній у 2021 році − і рідко з'являється на публіці.

Раніше Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю повідомило, що 2 901 людина отримала поранення в результаті нападу, з них понад 500 все ще перебувають у лікарні, в тому числі 26 у критичному стані і 340 у важкому.

У вівторок по всьому Ізраїлю проходили похорони солдатів і цивільних осіб, які загинули у результаті масового вторгнення 7 жовтня.

Передісторія:

Теми: ІзраїльСектор Газижертви
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