Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Кількість жертв в Ізраїлі перевищила 1200 осіб, ЦАХАЛ атакував будинок родичів глави військового крила ХАМАС

Ірина БалачукСереда, 11 жовтня 2023, 08:45
Кількість жертв в Ізраїлі перевищила 1200 осіб, ЦАХАЛ атакував будинок родичів глави військового крила ХАМАС
Ізраїльські солдати вивозять тіла загиблих ізраїльських цивільних у кібуці Кфар-Аза, поблизу кордону між Ізраїлем і Сектором Гази на півдні Ізраїлю 10 жовтня. Фото Хаїма Гольдберга з сайту The Times of Israel

Кількість жертв атаки палестинського терористичного угрупування ХАМАС на Ізраїль продовжує зростати і станом на ранок середи в Ізраїлі загинули понад 1200 осіб, водночас ЦАХАЛ уразив понад 200 цілей в Газі.

Джерело: The Times of Israel

Деталі: Армія оборони Ізраїлю оприлюднила імена ще 14 солдатів, які загинули 7 жовтня під час наступу. Таким чином, кількість загиблих ізраїльських солдатів зросла до 170.

Реклама:

Також вночі військові завдали масованих авіаударів по Сектору Гази, вразивши понад 200 цілей у прибережному районі міста Газа.

Армія оборони Ізраїлю заявляє, що вона також завдала ударів по морських цілях ХАМАСу в Секторі Гази, а також по водолазу ХАМАСу, який намагався проникнути в Ізраїль морем.

За непідтвердженими повідомленнями з Гази, ізраїльська авіація завдала удару по будинку родичів глави військового крила ХАМАС Мохаммеда Дейфа в місті Хан-Юнісі, внаслідок чого загинули його батько, брат, діти та інші родичі.

ВІДЕО ДНЯ

Російська служба ВВС News пише, що місцезнаходження самого Дейфа невідоме; вважається, що він може ховатися в лабіринтах тунелів на території Гази. Там, згідно з деякими повідомленнями, перебувають і захоплені бойовиками ізраїльтяни.

Повідомлення про загибель Дейфа і його родичів з'являлися і раніше. За інформацією Reuters, глава військового крила ХАМАС пережив сім замахів − останній у 2021 році − і рідко з'являється на публіці.

Раніше Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю повідомило, що 2 901 людина отримала поранення в результаті нападу, з них понад 500 все ще перебувають у лікарні, в тому числі 26 у критичному стані і 340 у важкому.

У вівторок по всьому Ізраїлю проходили похорони солдатів і цивільних осіб, які загинули у результаті масового вторгнення 7 жовтня.

Передісторія:

Теми: ІзраїльСектор Газижертви
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоЗагроза балістики: в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу

Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Рада поповнилась новим нардепом

Усі новини...
Ізраїль
Байден у розмові з Нетаньягу закликав усі країни засудити звірства ХАМАС
США кажуть, що не бачили ознак підготовки атаки ХАМАСу на Ізраїль
США здатні одночасно підтримувати Україну та Ізраїль – Салліван
Останні новини
16:25
У Києві 19 грудня зафіксували температурний рекорд
16:23
"Київстар" відновив 100% послуг - президент компанії
16:19
Близько 12% видів птахів вимерли через людську діяльність – вчені
16:15
"Укрзалізниця" призупинила рух поїздів на Перемишль через аварію в Польщі
15:49
Для головного ката "Ізоляції" просять 15 років тюрми – адвокат Асєєва
15:49
Росіяни з початку жовтня просунулися до 2 км на деяких ділянках фронту – ОСУВ "Таврія"
15:47
Україна отримала від ЄС 150 млн євро безповоротної допомоги на відновлення
15:42
59% учнів використовують штучний інтелект для підготовки домашнього завдання – опитування
15:42
оновленоЗагроза балістики: в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу
15:39
Виробник шин Bridgestone продає свої активи в РФ
Усі новини...
Реклама: