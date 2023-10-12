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Байден назвал атаку ХАМАС на Израиль "самым смертоносным днем для евреев со времен Холокоста"

"Украинская правда"Четверг, 12 октября 2023, 01:46
Байден назвал атаку ХАМАС на Израиль самым смертоносным днем для евреев со времен Холокоста
Джо Байден. Фото Getty Images

Президент Штатов Джо Байден назвал кровавое нападение ХАМАСа на Израиль "самым смертоносным днем для евреев со времен Холокоста".

Источник: Байден в обращении к еврейским лидерам во время круглого стола в Вашингтоне, цитирует The Guardian

Детали: Байден сказал, что субботнее нападение было "чистым злом" и "кампанией жестокости против еврейского народа".

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"Молчание – это соучастие, – отметил Байден, – Я отказываюсь молчать".

Он сообщил, что снова говорил с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху, и что США "наращивают" дополнительную военную помощь Армии обороны Израиля.

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Темы: БайденИзраильвойна
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