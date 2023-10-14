Лубинец: Израиль отозвал разрешение на эвакуацию иностранцев из Сектора Газы за два часа до начала

МИД Израиля в субботу за два часа до запланированной эвакуации украинцев и других иностранцев из Сектора Газы по непонятным причинам отозвало такое разрешение.

Источник: уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире телемарафона

Прямая речь: "Вчера было официально подкреплено документально разрешение на эвакуацию граждан Украины, как и других граждан иностранных государств, которые должны были пересечь пункт пересечения "Рафах". Это фактически единственный пункт пересечения, который может применяться для эвакуации гражданского населения, и граждане иностранных стран могли выйти на территорию Египта.

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Сегодня за два часа до этой эвакуации по непонятным причинам МИД Израиля сообщил о том, что они не гарантируют безопасность и отзывают это разрешение.

Уже есть официальное заявление от нашего МИДа, наш посол направил официально ноту протеста. По нашей информации, так же сделали или планируют сделать еще ряд стран. Мы не понимаем, почему не разрешают эвакуацию гражданам Украины, как и остальным гражданам иностранных государств. Тем более, что все настаивают на том, что в первую очередь эвакуацию запросили женщины и дети".

Детали: Омбудсмен добавил, что сам пункт пропуска "Рафал" открыт со стороны Египта, как утверждают египетские власти.

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"Фактически от Израиля мы просим, чтобы этот пункт пересечения был безопасен и его просто не бомбили. От палестинцев и властей Палестины мы просим, чтобы просто позволили выйти нашим гражданам, а египетские власти - просто их пропустили, приняли", - сказал он.

По словам Лубинца, ситуацию в Секторе Газы "надо называть гуманитарной катастрофой".

"По нашей информации, там не просто отключение света, проблемы с водой, с едой, с лекарствами, проблема в том, что там нет уже мобильной связи. И наш коннект с нашими гражданами тоже теряется", - сказал он.

Лубинец отметил, что на сегодня известно о 243 украинцах, которые нуждаются в эвакуации из Сектора Газы, но эта цифра будет расти.

"Общий образ - это наши гражданки Украины, которые вышли замуж за палестинцев и проживали на территории Сектора Газы. В семьях появились дети. У кого-то из детей есть документы украинского образца, у кого-то нет, у кого-то вышел срок по украинским паспортам. МИД, на мой взгляд, работает максимально эффективно... Нам не важно, документы просрочены или не просрочены. Это граждане Украины, мы сделаем все, чтобы их эвакуировать", - подчеркнул Лубинец.

Что предшествовало: Ранее СМИ сообщали, что Соединенные Штаты, Израиль и Египет достигли договоренности о том, чтобы иностранные граждане в Секторе Газы могли покинуть регион. Договоренность предусматривала, что иностранные граждане, которых эскалация застала на территории Сектора Газы, смогут выехать оттуда в Египет через пункт пропуска "Рафах" во второй половине дня субботы.

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