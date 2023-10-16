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Израиль эвакуирует людей на границе с Ливаном

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 16 октября 2023, 10:47
Израиль эвакуирует людей на границе с Ливаном
поселение Гаджар на ливанской границе, Иллюстративное фото из Википедии

Израиль объявил эвакуацию жителей приграничных с Ливаном громад.

Источник: Силы обороны Израиля со ссылкой на совместное заявление Минобороны страны и ЦАХАЛа

Дословно: "Национальное управление по чрезвычайным ситуациям Министерства обороны и ЦАХАЛ объявляют о реализации плана эвакуации жителей северного Израиля, проживающих в зоне до 2 километров от ливанской границы, в гостевые дома, финансируемые государством". 

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Детали: В план эвакуации включены 28 громад, а именно: Гаджар, Дишон, Кфар-Юваль, Маргалиот, Метула, Авивим, Довев, Мааян-Барух, Барам, Манара, Ифтач, Малкия, Мисгав-Ам, Йир'он, Дафна, Араб-аль-Арамше, Шломи, Нетуа, Яара, Штула, Матат, Зарит, Шомера, Бецет, Адамит, Рош-ха-Никрам, Ханита и Кфар Гилади.

Реализацию плана одобрил министр обороны страны Йоав Галант. Его будут реализовывать главы местных муниципалитетов, Министерство внутренних дел и Национальное управление по чрезвычайным ситуациям.

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • 8 октября ливанская "Хезболла" заявила, что обстреляла Израиль ракетами и минометами "в знак солидарности" с палестинцами, Армия обороны Израиля ответила артиллерией и БПЛА.
  • Израиль сообщил, что развернул войска в ожидании вторжения с территории Ливана, произошли первые столкновения на границе.
  • 13 октября "Хезболла" заявила, что "полностью готова" присоединиться к ХАМАС в войне против Израиля, когда придет время.
  • 15 октября временные силы ООН в Ливане заявили, что в их штаб-квартиру в южно-ливанском городе Эн-Накура попала ракета.
  • В тот же день Израиль объявил закрытой территорией полосу шириной в четыре километра на границе с Ливаном.
  • 16 октября армия Израиля заявила, что нанесла ответный удар по военной инфраструктуре "Хезболлы" в Ливане.

Темы: ИзраильЛиванэвакуациявойна
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