Израиль эвакуирует людей на границе с Ливаном

поселение Гаджар на ливанской границе, Иллюстративное фото из Википедии

Израиль объявил эвакуацию жителей приграничных с Ливаном громад.

Источник: Силы обороны Израиля со ссылкой на совместное заявление Минобороны страны и ЦАХАЛа

Дословно: "Национальное управление по чрезвычайным ситуациям Министерства обороны и ЦАХАЛ объявляют о реализации плана эвакуации жителей северного Израиля, проживающих в зоне до 2 километров от ливанской границы, в гостевые дома, финансируемые государством".

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Детали: В план эвакуации включены 28 громад, а именно: Гаджар, Дишон, Кфар-Юваль, Маргалиот, Метула, Авивим, Довев, Мааян-Барух, Барам, Манара, Ифтач, Малкия, Мисгав-Ам, Йир'он, Дафна, Араб-аль-Арамше, Шломи, Нетуа, Яара, Штула, Матат, Зарит, Шомера, Бецет, Адамит, Рош-ха-Никрам, Ханита и Кфар Гилади.

Реализацию плана одобрил министр обороны страны Йоав Галант. Его будут реализовывать главы местных муниципалитетов, Министерство внутренних дел и Национальное управление по чрезвычайным ситуациям.

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