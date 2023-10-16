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Ізраїль евакуює людей на кордоні з Ліваном

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 16 жовтня 2023, 10:47
Ізраїль евакуює людей на кордоні з Ліваном
поселення Гаджар на ліванському кордоні, Ілюстративне фото з Вікіпедії

Ізраїль оголосив евакуацію жителів прикордонних з Ліваном громад.

Джерело: Сили оборони Ізраїлю із посиланням на спільну заяву Міноборони країни та ЦАХАЛу

Дослівно: "Національне управління з надзвичайних ситуацій Міністерства оборони та ЦАХАЛ оголошують про реалізацію плану евакуації жителів північного Ізраїлю, які проживають в зоні до 2 кілометрів від ліванського кордону, в гостьові будинки, що фінансуються державою". 

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Деталі: До плану евакуації включено 28 громад, а саме: Гаджар, Дішон, Кфар-Юваль, Марґаліот, Метула, Авівім, Довев, Мааян-Барух, Барам, Манара, Іфтач, Малкія, Місґав-Ам, Йір'он, Дафна, Араб-аль-Арамше, Шломі, Нетуа, Яара, Штула, Матат, Заріт, Шомера, Бецет, Адаміт, Рош-ха-Нікрам, Ханіта і Кфар Гіладі.

Реалізацію плану схвалив міністр оборони країни Йоав Галант. Його реалізовуватимуть голови місцевих муніципалітетів, Міністерство внутрішніх справ та Національне управління з надзвичайних ситуацій.

Що передувало: 

ВІДЕО ДНЯ
  • 8 жовтня ліванська "Хезболла" заявила, що обстріляла Ізраїль ракетами і мінометами "на знак солідарності" з палестинцями, Армія оборони Ізраїлю відповіла артилерією та БПЛА.
  • Ізраїль повідомив, що розгорнув війська в очікуванні вторгнення з території Лівану, стались перші сутички на кордоні. 
  • 13 жовтня "Хезболла" заявила, що "повністю готова" приєднатися до ХАМАС у війні проти Ізраїлю, коли прийде час.
  • 15 жовтня тимчасові сили ООН у Лівані заявили, що в їхню штаб-квартиру в південно-ліванському місті Ен-Накура влучила ракета.
  • В той самий день Ізраїль оголосив закритою територією смугу завширшки в чотири кілометри на кордоні з Ліваном.
  • 16 жовтня армія Ізраїлю заявила, що завдала удару у відповідь по військовій інфраструктурі "Хезболли" в Лівані.

Теми: ІзраїльЛіваневакуаціявійна
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