Ізраїль евакуює людей на кордоні з Ліваном

поселення Гаджар на ліванському кордоні, Ілюстративне фото з Вікіпедії

Ізраїль оголосив евакуацію жителів прикордонних з Ліваном громад.

Джерело: Сили оборони Ізраїлю із посиланням на спільну заяву Міноборони країни та ЦАХАЛу

Дослівно: "Національне управління з надзвичайних ситуацій Міністерства оборони та ЦАХАЛ оголошують про реалізацію плану евакуації жителів північного Ізраїлю, які проживають в зоні до 2 кілометрів від ліванського кордону, в гостьові будинки, що фінансуються державою".

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Деталі: До плану евакуації включено 28 громад, а саме: Гаджар, Дішон, Кфар-Юваль, Марґаліот, Метула, Авівім, Довев, Мааян-Барух, Барам, Манара, Іфтач, Малкія, Місґав-Ам, Йір'он, Дафна, Араб-аль-Арамше, Шломі, Нетуа, Яара, Штула, Матат, Заріт, Шомера, Бецет, Адаміт, Рош-ха-Нікрам, Ханіта і Кфар Гіладі.

Реалізацію плану схвалив міністр оборони країни Йоав Галант. Його реалізовуватимуть голови місцевих муніципалітетів, Міністерство внутрішніх справ та Національне управління з надзвичайних ситуацій.

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