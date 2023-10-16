Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Ізраїль евакуює людей на кордоні з Ліваном

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 16 жовтня 2023, 10:47
Ізраїль евакуює людей на кордоні з Ліваном
поселення Гаджар на ліванському кордоні, Ілюстративне фото з Вікіпедії

Ізраїль оголосив евакуацію жителів прикордонних з Ліваном громад.

Джерело: Сили оборони Ізраїлю із посиланням на спільну заяву Міноборони країни та ЦАХАЛу

Дослівно: "Національне управління з надзвичайних ситуацій Міністерства оборони та ЦАХАЛ оголошують про реалізацію плану евакуації жителів північного Ізраїлю, які проживають в зоні до 2 кілометрів від ліванського кордону, в гостьові будинки, що фінансуються державою". 

Реклама:

Деталі: До плану евакуації включено 28 громад, а саме: Гаджар, Дішон, Кфар-Юваль, Марґаліот, Метула, Авівім, Довев, Мааян-Барух, Барам, Манара, Іфтач, Малкія, Місґав-Ам, Йір'он, Дафна, Араб-аль-Арамше, Шломі, Нетуа, Яара, Штула, Матат, Заріт, Шомера, Бецет, Адаміт, Рош-ха-Нікрам, Ханіта і Кфар Гіладі.

Реалізацію плану схвалив міністр оборони країни Йоав Галант. Його реалізовуватимуть голови місцевих муніципалітетів, Міністерство внутрішніх справ та Національне управління з надзвичайних ситуацій.

Що передувало: 

ВІДЕО ДНЯ
  • 8 жовтня ліванська "Хезболла" заявила, що обстріляла Ізраїль ракетами і мінометами "на знак солідарності" з палестинцями, Армія оборони Ізраїлю відповіла артилерією та БПЛА.
  • Ізраїль повідомив, що розгорнув війська в очікуванні вторгнення з території Лівану, стались перші сутички на кордоні. 
  • 13 жовтня "Хезболла" заявила, що "повністю готова" приєднатися до ХАМАС у війні проти Ізраїлю, коли прийде час.
  • 15 жовтня тимчасові сили ООН у Лівані заявили, що в їхню штаб-квартиру в південно-ліванському місті Ен-Накура влучила ракета.
  • В той самий день Ізраїль оголосив закритою територією смугу завширшки в чотири кілометри на кордоні з Ліваном.
  • 16 жовтня армія Ізраїлю заявила, що завдала удару у відповідь по військовій інфраструктурі "Хезболли" в Лівані.

Теми: ІзраїльЛіваневакуаціявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, доповненоВ окупованій Волновасі в будинку знайшли 9 тіл дорослих та дітей. Підозрюють військових РФ

Прикордонники збили російський літак біля Авдіївки

Транзит російського газу Україною припиниться після 2024 року

Президент Ірану: Ізраїль перейшов червоні лінії

відеоНапередодні бою з Усиком Ф'юрі ледь не програв ексчемпіону UFC

Росія вдарила ракетою по Полтавщині

Усі новини...
Ізраїль
Блінкен удруге за 5 днів приїхав до Ізраїлю для переговорів з Нетаньягу та військовими
ЗМІ: Шольц планує візит до Ізраїлю
ЗМІ пишуть про домовленість щодо припинення вогню на півдні Гази, в Ізраїлі заперечують
Останні новини
18:46
США заявили про "підвищений ризик" поширення конфлікту на Близькому Сході
18:31
У РФ пригрозили конфіскувати активи ЄС, якщо заморожені кошти передадуть Україні
18:18
відеоУ російській Республіці Комі горять резервуари з нафтою
18:08
відеоНафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ атакували 2 дрони СБУ – джерело
17:53
В Україні вже створено 70 індустріальних парків – Шмигаль
17:45
Росіяни атакували Херсон з артилерії, є постраждалі
17:29
Греція думає створити морський гуманітарний коридор для Гази – ЗМІ
17:24
Умєров із Наєвим обговорили готовність дати відсіч ворогам із півночі
16:53
Зустріч на Мальті: ініціювали коаліцію для повернення викрадених Росією дітей
16:40
оновленоПоранений через обстріл чоловік на Херсонщині помер у лікарні
Усі новини...
Реклама: