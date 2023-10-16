Ізраїль евакуює людей на кордоні з Ліваном
Ізраїль оголосив евакуацію жителів прикордонних з Ліваном громад.
Джерело: Сили оборони Ізраїлю із посиланням на спільну заяву Міноборони країни та ЦАХАЛу
Дослівно: "Національне управління з надзвичайних ситуацій Міністерства оборони та ЦАХАЛ оголошують про реалізацію плану евакуації жителів північного Ізраїлю, які проживають в зоні до 2 кілометрів від ліванського кордону, в гостьові будинки, що фінансуються державою".
Деталі: До плану евакуації включено 28 громад, а саме: Гаджар, Дішон, Кфар-Юваль, Марґаліот, Метула, Авівім, Довев, Мааян-Барух, Барам, Манара, Іфтач, Малкія, Місґав-Ам, Йір'он, Дафна, Араб-аль-Арамше, Шломі, Нетуа, Яара, Штула, Матат, Заріт, Шомера, Бецет, Адаміт, Рош-ха-Нікрам, Ханіта і Кфар Гіладі.
Реалізацію плану схвалив міністр оборони країни Йоав Галант. Його реалізовуватимуть голови місцевих муніципалітетів, Міністерство внутрішніх справ та Національне управління з надзвичайних ситуацій.
Що передувало:
- 8 жовтня ліванська "Хезболла" заявила, що обстріляла Ізраїль ракетами і мінометами "на знак солідарності" з палестинцями, Армія оборони Ізраїлю відповіла артилерією та БПЛА.
- Ізраїль повідомив, що розгорнув війська в очікуванні вторгнення з території Лівану, стались перші сутички на кордоні.
- 13 жовтня "Хезболла" заявила, що "повністю готова" приєднатися до ХАМАС у війні проти Ізраїлю, коли прийде час.
- 15 жовтня тимчасові сили ООН у Лівані заявили, що в їхню штаб-квартиру в південно-ліванському місті Ен-Накура влучила ракета.
- В той самий день Ізраїль оголосив закритою територією смугу завширшки в чотири кілометри на кордоні з Ліваном.
- 16 жовтня армія Ізраїлю заявила, що завдала удару у відповідь по військовій інфраструктурі "Хезболли" в Лівані.