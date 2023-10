Столтенберг объяснил Орбану, почему важно поддерживать Украину

Генсек НАТО Йенс Столтенберг поговорил с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. В разговоре он подчеркнул важность продолжать поддержку Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Столтенберга в Twitter (X)

Прямая речь: "Пообщался с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном о ситуации в Украине и важности нашей поддержки. Во время усиления нестабильности и глобальной конкуренции мы должны продолжать быть сильными вместе в НАТО. Мы также обсудили ожидаемое членство Швеции в Альянсе".

Spoke with #Hungary’s @PM_ViktorOrban on the situation in #Ukraine & the importance of our support. At a time of increased instability & global competition, we must continue to stand strong together in #NATO. We also addressed #Sweden’s pending membership in the Alliance.