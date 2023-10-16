Столтенберг пояснив Орбану, чому важливо підтримувати Україну
Генсек НАТО Єнс Столтенберг поговорив із прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. У розмові він наголосив на важливості продовжувати підтримку України.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Столтенберга у Twitter (X)
Пряма мова: "Поспілкувався з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном про ситуацію в Україні і важливість нашої підтримки. У час посилення нестабільності і глобальної конкуренції ми повинні продовжувати бути сильними разом в НАТО. Ми також обговорили очікуване членство Швеції в Альянсі".
Spoke with #Hungary’s @PM_ViktorOrban on the situation in #Ukraine & the importance of our support. At a time of increased instability & global competition, we must continue to stand strong together in #NATO. We also addressed #Sweden’s pending membership in the Alliance.— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) October 16, 2023
Деталі: Як відомо, Угорщина є однією з двох країн, які досі не ратифікували членство Швеції в НАТО.
Нагадаємо:
- Як повідомлялося у ЗМІ, Туреччина зачекає з ратифікацією заявки Швеції на вступ до НАТО цього місяця, оскільки очікує на ознаки підтримки з боку США щодо її запиту на купівлю винищувачів F-16.
- В липні на Вільнюському саміті НАТО Туреччина погодилась розблокувати процес ратифікації вступу Швеції до Альянсу в обмін на допомогу у зближенні з Європейським Союзом.