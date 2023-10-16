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Столтенберг пояснив Орбану, чому важливо підтримувати Україну

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 16 жовтня 2023, 18:12
Столтенберг пояснив Орбану, чому важливо підтримувати Україну
Столтенберг і Орбан, фото Getty Images

Генсек НАТО Єнс Столтенберг поговорив із прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. У розмові він наголосив на важливості продовжувати підтримку України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Столтенберга у Twitter (X)

Пряма мова: "Поспілкувався з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном про ситуацію в Україні і важливість нашої підтримки. У час посилення нестабільності і глобальної конкуренції ми повинні продовжувати бути сильними разом в НАТО. Ми також обговорили очікуване членство Швеції в Альянсі".

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Деталі: Як відомо, Угорщина є однією з двох країн, які досі не ратифікували членство Швеції в НАТО.

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Теми: ОрбанНАТОУкраїнавійна
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