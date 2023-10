Столтенберг пояснив Орбану, чому важливо підтримувати Україну

Генсек НАТО Єнс Столтенберг поговорив із прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. У розмові він наголосив на важливості продовжувати підтримку України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Столтенберга у Twitter (X)

Пряма мова: "Поспілкувався з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном про ситуацію в Україні і важливість нашої підтримки. У час посилення нестабільності і глобальної конкуренції ми повинні продовжувати бути сильними разом в НАТО. Ми також обговорили очікуване членство Швеції в Альянсі".

Spoke with #Hungary’s @PM_ViktorOrban on the situation in #Ukraine & the importance of our support. At a time of increased instability & global competition, we must continue to stand strong together in #NATO. We also addressed #Sweden’s pending membership in the Alliance.