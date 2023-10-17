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США тайно передали Украине ATACMS, которыми она ударила по аэродромам россиян - СМИ

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 17 октября 2023, 17:05
США тайно передали Украине ATACMS, которыми она ударила по аэродромам россиян - СМИ
Фото: Getty Images

Силы обороны в ночь на вторник использовали дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по двум аэродромам в оккупированных Россией Луганске и Бердянске.

Источник: The Wall Street Journal, Politico со ссылкой на "информированных собеседников, передает "Европейская правда"

Детали: По данным WSJ, в течение последних нескольких дней США тайно отправили в Украину "небольшое количество ракет". Других подробностей издание не раскрывают, но уточняют, что модификация ATACMS, которую получила Украина, имеет дальность до около 160 километров.

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Медиаплатформа Noelreports в соцсети Х обнародовала фото обломков ракет, указав, что это, вероятно, тип "MGM-140A ATACMS Block I, M39 (A1?)"

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Что предшествовало:

  • Ранее во вторник Силы спецопераций Украины подтвердили поражение аэродромов во временно оккупированных Бердянске и Луганске, в результате чего уничтожили девять российских вертолетов различных модификаций, спецтехнику, пусковую установку системы противовоздушной обороны и склад боеприпасов.
  • Украина в течение месяцев просила у США дальнобойные средства поражения для того, чтобы бить по целям российских оккупантов в тылу, но в Вашингтоне отказывались из-за опасений относительно эскалации со стороны РФ и недостатка этих ракет для американских военных.
  • Великобритания и Франция, однако, еще летом предоставили Киеву собственные дальнобойные ракеты Storm Shadow и SCALP, которые украинские силы эффективно применяли на временно оккупированных территориях, в частности в Крыму.
  • В сентябре, писали СМИ, президент США Джо Байден сообщил Владимиру Зеленскому на встрече в Белом доме, что Вашингтон передаст небольшое количество ракет ATACMS для помощи в войне с Россией. Официально же об этом до сих пор не объявили.

Темы: УкраинаСША
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