США тайно передали Украине ATACMS, которыми она ударила по аэродромам россиян - СМИ

Силы обороны в ночь на вторник использовали дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по двум аэродромам в оккупированных Россией Луганске и Бердянске.

Источник: The Wall Street Journal, Politico со ссылкой на "информированных собеседников, передает "Европейская правда"

Детали: По данным WSJ, в течение последних нескольких дней США тайно отправили в Украину "небольшое количество ракет". Других подробностей издание не раскрывают, но уточняют, что модификация ATACMS, которую получила Украина, имеет дальность до около 160 километров.

Медиаплатформа Noelreports в соцсети Х обнародовала фото обломков ракет, указав, что это, вероятно, тип "MGM-140A ATACMS Block I, M39 (A1?)"

I think we can confirm the use of ATACMS. This is reportedly debris from Berdyansk.



MGM-140A ATACMS Block I, M39(A1?) pic.twitter.com/hRr1KiYCls