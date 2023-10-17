США тайно передали Украине ATACMS, которыми она ударила по аэродромам россиян - СМИ
Силы обороны в ночь на вторник использовали дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по двум аэродромам в оккупированных Россией Луганске и Бердянске.
Источник: The Wall Street Journal, Politico со ссылкой на "информированных собеседников, передает "Европейская правда"
Детали: По данным WSJ, в течение последних нескольких дней США тайно отправили в Украину "небольшое количество ракет". Других подробностей издание не раскрывают, но уточняют, что модификация ATACMS, которую получила Украина, имеет дальность до около 160 километров.
Медиаплатформа Noelreports в соцсети Х обнародовала фото обломков ракет, указав, что это, вероятно, тип "MGM-140A ATACMS Block I, M39 (A1?)"
I think we can confirm the use of ATACMS. This is reportedly debris from Berdyansk.— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 17, 2023
MGM-140A ATACMS Block I, M39(A1?) pic.twitter.com/hRr1KiYCls
Что предшествовало:
- Ранее во вторник Силы спецопераций Украины подтвердили поражение аэродромов во временно оккупированных Бердянске и Луганске, в результате чего уничтожили девять российских вертолетов различных модификаций, спецтехнику, пусковую установку системы противовоздушной обороны и склад боеприпасов.
- Украина в течение месяцев просила у США дальнобойные средства поражения для того, чтобы бить по целям российских оккупантов в тылу, но в Вашингтоне отказывались из-за опасений относительно эскалации со стороны РФ и недостатка этих ракет для американских военных.
- Великобритания и Франция, однако, еще летом предоставили Киеву собственные дальнобойные ракеты Storm Shadow и SCALP, которые украинские силы эффективно применяли на временно оккупированных территориях, в частности в Крыму.
- В сентябре, писали СМИ, президент США Джо Байден сообщил Владимиру Зеленскому на встрече в Белом доме, что Вашингтон передаст небольшое количество ракет ATACMS для помощи в войне с Россией. Официально же об этом до сих пор не объявили.