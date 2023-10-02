Обстрелы Сумщины: враг сбросил 40 мин и запустил ракеты различного типа
В течение прошлого дня россияне совершили 17 обстрелов приграничья Сумской области, сбрасывали мины и запускали ракеты, зафиксировано 86 взрывов.
Источник: военная администрация Сумской области
Детали: Обстрелам подверглись Краснопольская, Хотинская, Белопольская, Великописаревская, Дружбовская, Свесская, Середино-Будская громады.
По Великописаревской громаде осуществлен минометный обстрел, 3 взрыва.
На Краснопольскую громаду враг сбросил 40 мин. Также осуществил пуск ракет ПТУР (противотанковые управляемые ракеты – ред.), 2 взрыва.
По Дружбовской общине россияне ударили из РСЗО. Вследствие вражеских обстрелов получил ранения гражданский человек. Также был обстрел общины из минометов, 12 взрывов.
Свескую общину россияне обстреляли из минометов, 7 взрывов.
В Середино-Будской общине зафиксирован минометный обстрел, 9 взрывов.
По Хотинской общине осуществлен обстрел из гаубицы, 5 взрывов, артиллерии, 5 взрывов, минометов, 6 взрывов и пуск с самолета ракет типа НАР, 2 взрыва.
На территорию Белопольской громады россияне сбросили 7 мин.