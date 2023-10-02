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Обстрелы Сумщины: враг сбросил 40 мин и запустил ракеты различного типа

Ольга ГлущенкоПонедельник, 2 октября 2023, 00:25
Обстрелы Сумщины: враг сбросил 40 мин и запустил ракеты различного типа
Разрушения на Сумщине. Иллюстративное фото ОВА

В течение прошлого дня россияне совершили 17 обстрелов приграничья Сумской области, сбрасывали мины и запускали ракеты, зафиксировано 86 взрывов.

Источник: военная администрация Сумской области

Детали: Обстрелам подверглись Краснопольская, Хотинская, Белопольская, Великописаревская, Дружбовская, Свесская, Середино-Будская громады.

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По Великописаревской громаде осуществлен минометный обстрел, 3 взрыва.

На Краснопольскую громаду враг сбросил 40 мин. Также осуществил пуск ракет ПТУР (противотанковые управляемые ракеты – ред.), 2 взрыва.

По Дружбовской общине россияне ударили из РСЗО. Вследствие вражеских обстрелов получил ранения гражданский человек. Также был обстрел общины из минометов, 12 взрывов.

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Свескую общину россияне обстреляли из минометов, 7 взрывов.

В Середино-Будской общине зафиксирован минометный обстрел, 9 взрывов.

По Хотинской общине осуществлен обстрел из гаубицы, 5 взрывов, артиллерии, 5 взрывов, минометов, 6 взрывов и пуск с самолета ракет типа НАР, 2 взрыва.

На территорию Белопольской громады россияне сбросили 7 мин.

Темы: Сумская областьобстрелвзрыв
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