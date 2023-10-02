Обстріли Сумщини: ворог скинув 40 мін і запустив ракети різного типу
Протягом минулого дня росіяни здійснили 17 обстрілів прикордоння Сумської області, скидали міни і запускали ракети, зафіксовано 86 вибухів.
Джерело: військова адміністрація Сумської області
Деталі: Обстрілів зазнали Краснопільська, Хотінська, Білопільська, Великописарівська, Дружбівська, Свеська, Середино-Будська громади.
По Великописарівській громаді здійснено мінометний обстріл, 3 вибухи.
На Краснопільську громаду ворог скинув 40 мін. Також здійснив пуск ракет ПТКР (протитанкові керовані ракети – ред.), 2 вибухи.
По Дружбівській громаді росіяни вдарили з РСЗВ. Внаслідок ворожих обстрілів зазнала поранень цивільна особа. Також був обстріл громади з мінометів, 12 вибухів.
Свеську громаду росіяни обстріляли з мінометів, 7 вибухів.
У Середино-Будській громаді зафіксовано мінометний обстріл, 9 вибухів.
По Хотінській громаді здійснено обстріл з гаубиці, 5 вибухів, артилерії, 5 вибухів, мінометів, 6 вибухів та пуск з літака ракет типу НАР, 2 вибухи.
На територію Білопільської громади росіяни скинули 7 мін.