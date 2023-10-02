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Обстріли Сумщини: ворог скинув 40 мін і запустив ракети різного типу

Ольга Глущенко Понеділок, 2 жовтня 2023, 00:25
Обстріли Сумщини: ворог скинув 40 мін і запустив ракети різного типу
Руйнування на Сумщині. Ілюстративне фото ОВА

Протягом минулого дня росіяни здійснили 17 обстрілів прикордоння Сумської області, скидали міни і запускали ракети, зафіксовано 86 вибухів.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Деталі: Обстрілів зазнали Краснопільська, Хотінська, Білопільська, Великописарівська, Дружбівська, Свеська, Середино-Будська громади.

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По Великописарівській громаді здійснено мінометний обстріл, 3 вибухи.

На Краснопільську громаду ворог скинув 40 мін. Також здійснив пуск ракет ПТКР (протитанкові керовані ракети – ред.), 2 вибухи.

По Дружбівській громаді росіяни вдарили з РСЗВ. Внаслідок ворожих обстрілів зазнала поранень цивільна особа. Також був обстріл громади з мінометів, 12 вибухів.

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Свеську громаду росіяни обстріляли з мінометів, 7 вибухів.

У Середино-Будській громаді зафіксовано мінометний обстріл, 9 вибухів.

По Хотінській громаді здійснено обстріл з гаубиці, 5 вибухів, артилерії, 5 вибухів, мінометів, 6 вибухів та пуск з літака ракет типу НАР, 2 вибухи.

На територію Білопільської громади росіяни скинули 7 мін.

Теми: Сумська областьобстрілвибух
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