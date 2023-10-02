Из-за пожара в ночном клубе Испании погибли по меньшей мере 13 человек

По меньшей мере 13 человек погибли в результате пожара в ночном клубе в Мурсии на юго-востоке Испании.

Источник: Reuters со ссылкой на экстренные службы страны

Детали: Как сообщается, спасатели все еще ищут людей, пропавших без вести после пожара.

Реклама:

По данным экстренных служб Испании, количество погибших, которое постоянно росло в течение дня, составляет 13 человек. Причины пожара выясняются.

Представитель Национальной полиции Испании, сообщил журналистам, что погибшие были найдены в ночном клубе Fonda Milagros, одном из трех соседних клубов, который больше всего пострадал от пожара, в том числе от обвала крыши.

По его словам, обвал затрудняет поиск жертв, и пока трудно определить, где именно начался пожар, который охватил три соседних ночных клуба..

ВИДЕО ДНЯ

Из-за гибели людей власти Мурсии объявили в городе трехдневный траур.