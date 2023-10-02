Через пожежу в нічному клубі Іспанії загинули щонайменше 13 людей
Щонайменше 13 людей загинули в результаті пожежі в нічному клубі в Мурсії на південному сході Іспанії.
Джерело: Reuters із посиланням на екстрені служби країни
Деталі: Як повідомляється, рятувальники все ще шукають людей, зниклих безвісти після пожежі.
За даними екстрених служб Іспанії, кількість загиблих, яка постійно зростала протягом дня, становить 13 осіб. Причини пожежі з'ясовуються.
Представник Національної поліції Іспанії, повідомив журналістам, що загиблі були знайдені в нічному клубі Fonda Milagros, одному з трьох сусідніх клубів, який найбільше постраждав від пожежі, в тому числі від обвалу даху.
За його словами, обвал ускладнює пошук жертв, і поки що важко визначити, де саме почалася пожежа, яка охопила три сусідніх нічних клуби.
Через загибель людей влада Мурсії оголосила в місті триденну жалобу.