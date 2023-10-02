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Через пожежу в нічному клубі Іспанії загинули щонайменше 13 людей

Ольга Глущенко Понеділок, 2 жовтня 2023, 01:58
Через пожежу в нічному клубі Іспанії загинули щонайменше 13 людей
пожежа в нічному клубі Мурсії, скриншот відео

Щонайменше 13 людей загинули в результаті пожежі в нічному клубі в Мурсії на південному сході Іспанії.

Джерело: Reuters із посиланням на екстрені служби країни

Деталі: Як повідомляється, рятувальники все ще шукають людей, зниклих безвісти після пожежі.

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За даними екстрених служб Іспанії, кількість загиблих, яка постійно зростала протягом дня, становить 13 осіб. Причини пожежі з'ясовуються.

Представник Національної поліції Іспанії, повідомив журналістам, що загиблі були знайдені в нічному клубі Fonda Milagros, одному з трьох сусідніх клубів, який найбільше постраждав від пожежі, в тому числі від обвалу даху.

За його словами, обвал ускладнює пошук жертв, і поки що важко визначити, де саме почалася пожежа, яка охопила три сусідніх нічних клуби.

ВІДЕО ДНЯ

Через загибель людей влада Мурсії оголосила в місті триденну жалобу.

Теми: Іспаніяпожежа
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