На войне в Украине погиб еще один эстонец – СМИ
Понедельник, 2 октября 2023, 03:18
По сообщению СМИ, еще один эстонский солдат погиб вблизи города Лиман Донецкой области.
Источник: Postimees со ссылкой на источники
Детали: В публикации говорится, что Танель Криггуль (позывной "Стингер"), который с прошлого года воевал в Украинском международном легионе (также известном как Иностранный легион), погиб вблизи города Лиман Донецкой области.
Реклама:
Смерть Криггуля подтвердили изданию три источника, которые сами воюют в том же легионе.
"Небольшой частный дом, где Криггуль жил со своим сослуживцем, был поражен российским военным беспилотником в субботу вечером", – отмечает Postimees.
Напомним: В марте этого года Иво Юрак, бывший офицер Сил обороны Эстонии, погиб под обстрелом российской артиллерии вблизи Бахмута в Донецкой области.
ВИДЕО ДНЯ