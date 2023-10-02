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На войне в Украине погиб еще один эстонец – СМИ

Ольга ГлущенкоПонедельник, 2 октября 2023, 03:18
На войне в Украине погиб еще один эстонец – СМИ
Лиман Донецкой области, карта deepstate

По сообщению СМИ, еще один эстонский солдат погиб вблизи города Лиман Донецкой области.

Источник: Postimees со ссылкой на источники

Детали: В публикации говорится, что Танель Криггуль (позывной "Стингер"), который с прошлого года воевал в Украинском международном легионе (также известном как Иностранный легион), погиб вблизи города Лиман Донецкой области.

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Смерть Криггуля подтвердили изданию три источника, которые сами воюют в том же легионе.

"Небольшой частный дом, где Криггуль жил со своим сослуживцем, был поражен российским военным беспилотником в субботу вечером", – отмечает Postimees.

Напомним: В марте этого года Иво Юрак, бывший офицер Сил обороны Эстонии, погиб под обстрелом российской артиллерии вблизи Бахмута в Донецкой области.

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Темы: войнаЭстония
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