Чешская компания планирует пустить поезд из Ганновера до границы с Украиной
Понедельник, 2 октября 2023, 13:05
Новое прямое железнодорожное сообщение между польским пограничным городом Перемышль и Ганновером хочет открыть чешская транспортная компания Regiojet.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Bild
Детали: По словам пресс-секретаря Regiojet, компания подала заявку о доступе к железнодорожной сети в польское железнодорожное ведомство UTK и сейчас ожидает ответа.
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Regiojet уже обеспечивает железнодорожное сообщение между Прагой и Перемышлем.
В будущем компания также планирует запустить поезда между Прагой и Чопом, который является важным железнодорожным узлом.
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