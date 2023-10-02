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Чешская компания планирует пустить поезд из Ганновера до границы с Украиной

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 2 октября 2023, 13:05
Чешская компания планирует пустить поезд из Ганновера до границы с Украиной
Скриншот из google.maps

Новое прямое железнодорожное сообщение между польским пограничным городом Перемышль и Ганновером хочет открыть чешская транспортная компания Regiojet.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Bild

Детали: По словам пресс-секретаря Regiojet, компания подала заявку о доступе к железнодорожной сети в польское железнодорожное ведомство UTK и сейчас ожидает ответа.

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Regiojet уже обеспечивает железнодорожное сообщение между Прагой и Перемышлем.

В будущем компания также планирует запустить поезда между Прагой и Чопом, который является важным железнодорожным узлом.

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Темы: ЧехияПольшажелезная дорога
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