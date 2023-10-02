Чеська компанія планує пустити потяг з Ганновера до кордону з Україною

Нове пряме залізничне сполучення між польським прикордонним містом Перемишль і Ганновером хоче відкрити чеська транспортна компанія Regiojet.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Bild

Деталі: За словами прессекретарки Regiojet, компанія подала заявку про доступ до залізничної мережі до польського залізничного відомства UTK і наразі очікує на відповідь.

Реклама:

Regiojet вже забезпечує залізничне сполучення між Прагою і Перемишлем.

У майбутньому компанія також планує запустити поїзди між Прагою та Чопом, який є важливим залізничним вузлом.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ