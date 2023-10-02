"Армия дронов" на прошлой неделе побила рекорд по поражению артиллерии РФ

Украинская "Армия дронов" на прошлой неделе поразила рекордное количество российской артиллерии.

Источник: вице-премьер по инновациям, министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram

Прямая речь: "Армия дронов поразила рекордное количество российской артиллерии - отчет за неделю.

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У россиян - минус 69 орудий и 17 самоходных артиллерийских установок. Больше пораженной арты - меньше снарядов по позициям наших военных и прифронтовых городах".

Детали: По его словам, в целом операторы беспилотников поразили 220 единиц вражеской техники, в том числе 33 танка, 41 грузовик и "куча другого оборудования".