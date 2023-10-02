Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

"Армия дронов" на прошлой неделе побила рекорд по поражению артиллерии РФ

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 2 октября 2023, 13:14
Армия дронов на прошлой неделе побила рекорд по поражению артиллерии РФ
ДРОНЫ WARMATE, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ИЗ TELEGRAM "АРМИИ ДРОНОВ"

Украинская "Армия дронов" на прошлой неделе поразила рекордное количество российской артиллерии.

Источник: вице-премьер по инновациям, министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram

Прямая речь: "Армия дронов поразила рекордное количество российской артиллерии - отчет за неделю.

Реклама:

У россиян - минус 69 орудий и 17 самоходных артиллерийских установок. Больше пораженной арты - меньше снарядов по позициям наших военных и прифронтовых городах".

Детали: По его словам, в целом операторы беспилотников поразили 220 единиц вражеской техники, в том числе 33 танка, 41 грузовик и "куча другого оборудования".

Темы: беспилотникивойнаФедоров
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атакуя Авдеевку, россияне сталкиваются со значительными проблемами – ISW

Первый эвакуационный рейс с украинцами вылетел из Тель-Авива

Лубинец: Израиль отозвал разрешение на эвакуацию иностранцев из Сектора Газы за два часа до начала

Зеленский: Мир понимает, к чему готовится Россия, будем отвечать мощно

ЦАХАЛ наносит массированные авиаудары и завершает подготовку к наземной операции в Секторе Газы

В ВМС уточнили: кроме "Павла Державина" был поврежден буксир

Все новости...
СБУ задержала бизнесмена, который хотел вступить в "Армию дронов", чтобы шпионить для ФСБ
Операция "Барыня": часть выведенных военных хочет вернуться в Россию – ГУР
В России выложили в сеть адреса воинских частей и других режимных объектов – СМИ
Последние новости
06:54
На фронте произошло 60 боевых столкновений – сводка Генштаба
06:18
На ВОТ востока захватчики срывают отопительный сезон – сопротивление
05:20
США отправляют второй авианосец в восточное Средиземноморье – СМИ
04:14
МО РФ заявило о 27 украинских беспилотниках, которые атаковали Россию
03:46
фотоНа Закарпатье пьяный водитель насмерть сбил 6-летнего ребенка
02:54
Атакуя Авдеевку, россияне сталкиваются со значительными проблемами – ISW
01:46
Израиль повторно атаковал сирийский международный аэропорт – СМИ
01:18
Защитники сбили вражеский СУ-25, уничтожили БМПТ "Терминатор" и систему "Сонцепёк" – Тарнавский
00:58
Враг бил по Сумщине, обстреливал FPV дронами-камикадзе
00:26
Президент Палестины заявил Байдену, что исключает эвакуацию палестинцев из Газы
Все новости...
Реклама: