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"Армия дронов" на прошлой неделе побила рекорд по поражению артиллерии РФ

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 2 октября 2023, 13:14
Армия дронов на прошлой неделе побила рекорд по поражению артиллерии РФ
ДРОНЫ WARMATE, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ИЗ TELEGRAM "АРМИИ ДРОНОВ"

Украинская "Армия дронов" на прошлой неделе поразила рекордное количество российской артиллерии.

Источник: вице-премьер по инновациям, министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram

Прямая речь: "Армия дронов поразила рекордное количество российской артиллерии - отчет за неделю.

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У россиян - минус 69 орудий и 17 самоходных артиллерийских установок. Больше пораженной арты - меньше снарядов по позициям наших военных и прифронтовых городах".

Детали: По его словам, в целом операторы беспилотников поразили 220 единиц вражеской техники, в том числе 33 танка, 41 грузовик и "куча другого оборудования".

Темы: беспилотникивойнаФедоров
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