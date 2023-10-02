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СБУ задержала бизнесмена, который хотел вступить в "Армию дронов", чтобы шпионить для ФСБ

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 2 октября 2023, 12:42
СБУ задержала бизнесмена, который хотел вступить в Армию дронов, чтобы шпионить для ФСБ
ФОТО СБУ

Служба безопасности Украины задержала киевлянина, который пытался вступить в ряды "Армии дронов" для выполнения задания российской ФСБ.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: СБУ сообщает, что ФСБ дистанционно завербовала 49-летнего предпринимателя из Киева два месяца назад. На него обратили внимание из-за антиукраинских сообщений в одном из российских Telegram-каналов

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Для выполнения вражеского задания мужчина пытался поступить на обучение в одну из киевских школ "Армии дронов". После зачисления в заведение он должен был установить локации полигонов Сил обороны, где курсантов обучают управлять ударными и разведывательными беспилотниками.

Также он планировал выявить места базирования украинских спецподразделений БПЛА и их дронов.

По данным СБУ, оккупанты готовились использовать развединформацию своего агента для осуществления воздушных атак на объекты ВСУ и Службы безопасности.

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Кроме того, мужчина обходил улицы Киева и как рядовой житель фиксировал локации украинских защитников на территории города.

В случае успешного выполнения вражеских задач, российские захватчики обещали своему агенту денежное вознаграждение, которое должно было зайти на его банковскую карточку.

 
сбу

СБУ сообщает, что задержала его во время фотографирования одной из воинских частей в столице.

Во время обысков по месту жительства задержанного обнаружена компьютерная техника и банковские карты, которые он использовал в разведывательно-подрывной деятельности.

Ему сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Мера пресечения - содержание под стражей. Продолжается расследование. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

Темы: СБУшпионажФСБКиев
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