СБУ задержала бизнесмена, который хотел вступить в "Армию дронов", чтобы шпионить для ФСБ

Служба безопасности Украины задержала киевлянина, который пытался вступить в ряды "Армии дронов" для выполнения задания российской ФСБ.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: СБУ сообщает, что ФСБ дистанционно завербовала 49-летнего предпринимателя из Киева два месяца назад. На него обратили внимание из-за антиукраинских сообщений в одном из российских Telegram-каналов

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Для выполнения вражеского задания мужчина пытался поступить на обучение в одну из киевских школ "Армии дронов". После зачисления в заведение он должен был установить локации полигонов Сил обороны, где курсантов обучают управлять ударными и разведывательными беспилотниками.

Также он планировал выявить места базирования украинских спецподразделений БПЛА и их дронов.

По данным СБУ, оккупанты готовились использовать развединформацию своего агента для осуществления воздушных атак на объекты ВСУ и Службы безопасности.

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Кроме того, мужчина обходил улицы Киева и как рядовой житель фиксировал локации украинских защитников на территории города.

В случае успешного выполнения вражеских задач, российские захватчики обещали своему агенту денежное вознаграждение, которое должно было зайти на его банковскую карточку.

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СБУ сообщает, что задержала его во время фотографирования одной из воинских частей в столице.

Во время обысков по месту жительства задержанного обнаружена компьютерная техника и банковские карты, которые он использовал в разведывательно-подрывной деятельности.

Ему сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Мера пресечения - содержание под стражей. Продолжается расследование. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.