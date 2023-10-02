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Операция "Барыня": часть выведенных военных хочет вернуться в Россию – ГУР

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 2 октября 2023, 12:10
Операция Барыня: часть выведенных военных хочет вернуться в Россию – ГУР
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ С УЧАСТИЕМ ЮСОВА И АЛФЕРОВА, ФОТО УКРИНФОРМ

Часть из 11 российских военных, которых вывели в Украину во время операции "Барыня", хотят вернуться назад в Россию в рамках обмена. Украина не будет сообщать российской стороне, что они сдались в плен добровольно.

Источник: представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире национального телемарафона новостей

Прямая речь: "В отличие от операции с вертолетом Mи-8, где пилот сам вышел на представителей украинских спецслужб, в данной ситуации ГУР вышло на лейтенанта Алферова.

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...через соцсети (состоялся выход - ред.). Этот контакт был удачным. Несмотря на то, что Алферов был кадровым военным, он был противником войны против Украины, и вынужден к подписанию контракта силой. Он не хотел быть военным преступником и осуждал действия правительства Путина.

Поэтому дальше началось взаимодействие с тщательными проверками.

... Часть из 11 выведенных российских военных уже думает, чтобы вернуться в Россию в рамках обмена. Украина не будет отмечать, что они сдались в плен добровольно". 

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Детали: По его словам, в рамках операции, кроме сдачи в плен, также была получена очень ценная информация, которая позволила сохранить жизнь украинских военных, а также сломать определенные вражеские планы.

Предыстория:

Темы: разведкапленные
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