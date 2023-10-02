ВАКС впервые принял решение о выплате вознаграждения обличителю − получит более 13 млн грн

Высший антикоррупционный суд впервые принял решение о выплате вознаграждения обличителю в коррупционном деле.

Источник: сайт суда, Евгений Шевченко в Facebook

Дословно ВАКС: "Впервые судом принято решение о выплате вознаграждения обличителю, которое составит 13 млн 299 тыс 950 грн".

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Детали: ВАКС не называет имени обличителя, но, по данным источников УП, речь идет о Евгении Шевченко.

Сообщается, что 2 октября коллегия судей ВАКС утвердила соглашение о признании виновности, заключенное между прокурором САП и бывшим первым заместителем начальника киевской налоговой службы.

ВАКС признал его виновным в мошенничестве и предложении или предоставлении неправомерной выгоды.

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Согласно договору, обвиняемого освободили от 5 лет заключения и назначили испытательный срок продолжительностью 3 года.

В то же время обвиняемый взял на себя обязанности сотрудничать в другом уголовном производстве по тяжкому и особо тяжкому преступлению, которое расследуется НАБУ, а также обеспечить перечисление 50 млн грн на поддержку ВСУ.

Также суд применил спецконфискацию в пользу государства в размере 6 млн долларов. Сообщается, что из них 5 млн 950 тыс долларов уже передали на поддержку ВСУ и еще 50 тыс долларов перечислят в бюджет согласно этому приговору.

Приговор может быть обжалован в течение 30 дней.

О вознаграждении разоблачителю сообщил и сам Шевченко.

"Учитывая, что разоблачение преступления состоялась три года назад и курс за это время существенно просел, то в итоге я должен получить не 500т.$, а "только" 350т.$ (13,3 млн грн.), что, конечно, тоже очень неплохо", − написал Шевченко.

Он также добавил, что сейчас размышляет над тем, чтобы "подготовить образовательный курс для будущих обличителей, которые смогут не только помогать стране уничтожать коррупционную сволочь, но и при этом еще очень прилично зарабатывать".

Для справки: Речь идет о попытке подкупа руководства САП и НАБУ экс-министром экологии времен Януковича Николаем Злочевским и его сообщниками в 2020 году. Тогда собщалось о взятке в 6 млн долларов, из которых 5 млн предлагали за закрытие дела в отношении владельца Burisma Holdings Николая Злочевского. А еще 1 млн долларов должны были пойти посреднику, которым, по версии обвинения, был первый заместитель начальника налоговой Киева Николай Ильяшенко.

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