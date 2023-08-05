ВАКС засекретил приговор о соглашении со Злочевским

Высший антикоррупционный суд засекретил приговор относительно соглашения с бывшим министром экологии и природных ресурсов Николаем Злочевским по делу подкупа руководства НАБУ и САП.

Источник: "Судебный репортер" со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений

Детали: В реестре указано, что информация о данном приговоре запрещена для обнародования согласно пункту четыре части первой статьи 7 закона Украины "О доступе к судебным решениям".

Что предшествовало: 1 августа пресс-служба САП сообщила, что Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение о признании виновности между прокурором САП и Злочевским по делу подкупа руководства НАБУ и САП, а также наложил на него штраф в четыре тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.

Реклама:

Сообщалось, что по результатам сотрудничества с прокурорами САП Злочевский оплатил 500 млн грн в помощь ВСУ для проекта "Армия дронов". Также он оказал помощь подразделениям ВСУ в виде покупки оборудования на общую сумму более 160 млн грн.

Читайте также: Злочевский и примитивизация правосудия

Предистория:

ВИДЕО ДНЯ