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ВАКС засекретил приговор о соглашении со Злочевским

Катерина ТищенкоСуббота, 5 августа 2023, 17:28
ВАКС засекретил приговор о соглашении со Злочевским
Николай Злочевский, ФОТО: LIGA.NET

Высший антикоррупционный суд засекретил приговор относительно соглашения с бывшим министром экологии и природных ресурсов Николаем Злочевским по делу подкупа руководства НАБУ и САП.

Источник: "Судебный репортер" со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений

Детали: В реестре указано, что информация о данном приговоре запрещена для обнародования согласно пункту четыре части первой статьи 7 закона Украины "О доступе к судебным решениям".

Что предшествовало: 1 августа пресс-служба САП сообщила, что Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение о признании виновности между прокурором САП и Злочевским по делу подкупа руководства НАБУ и САП, а также наложил на него штраф в четыре тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.

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Сообщалось, что по результатам сотрудничества с прокурорами САП Злочевский оплатил 500 млн грн в помощь ВСУ для проекта "Армия дронов". Также он оказал помощь подразделениям ВСУ в виде покупки оборудования на общую сумму более 160 млн грн.

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Предистория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Летом 2020 года стало известно, что детективы НАБУ задокументировали факт дачи бывшим министром и владельцем Burisma Holdings Злочевским огромной взятки руководству НАБУ и руководителю САП Назару Холодницкому. Тогда говорили о попытке подкупа на 6 млн долларов.
  • 1 декабря 2020 года правоохранители завершили расследование этого дела.
  • Расследование в отношении организатора преступления Злочевского было выделено в отдельное производство в связи с его розыском.
  • В июне Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение о признании виновности, заключенное с одной из фигуранток дела о попытке подкупа  руководителей антикоррупционных органов Еленой Мазуровой, и дал ей 5 лет условно.  

Темы: Злочевскийсудкоррупция
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