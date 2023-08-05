ВАКС засекретил приговор о соглашении со Злочевским
Высший антикоррупционный суд засекретил приговор относительно соглашения с бывшим министром экологии и природных ресурсов Николаем Злочевским по делу подкупа руководства НАБУ и САП.
Источник: "Судебный репортер" со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений
Детали: В реестре указано, что информация о данном приговоре запрещена для обнародования согласно пункту четыре части первой статьи 7 закона Украины "О доступе к судебным решениям".
Что предшествовало: 1 августа пресс-служба САП сообщила, что Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение о признании виновности между прокурором САП и Злочевским по делу подкупа руководства НАБУ и САП, а также наложил на него штраф в четыре тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.
Сообщалось, что по результатам сотрудничества с прокурорами САП Злочевский оплатил 500 млн грн в помощь ВСУ для проекта "Армия дронов". Также он оказал помощь подразделениям ВСУ в виде покупки оборудования на общую сумму более 160 млн грн.
Читайте также: Злочевский и примитивизация правосудия
Предистория:
- Летом 2020 года стало известно, что детективы НАБУ задокументировали факт дачи бывшим министром и владельцем Burisma Holdings Злочевским огромной взятки руководству НАБУ и руководителю САП Назару Холодницкому. Тогда говорили о попытке подкупа на 6 млн долларов.
- 1 декабря 2020 года правоохранители завершили расследование этого дела.
- Расследование в отношении организатора преступления Злочевского было выделено в отдельное производство в связи с его розыском.
- В июне Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение о признании виновности, заключенное с одной из фигуранток дела о попытке подкупа руководителей антикоррупционных органов Еленой Мазуровой, и дал ей 5 лет условно.