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ВАКС отказался объяснять, почему засекретил приговор Злочевскому, который отделался штрафом за взятку

Соня ЛукашоваЧетверг, 14 сентября 2023, 19:51
ВАКС отказался объяснять, почему засекретил приговор Злочевскому, который отделался штрафом за взятку
Николай Злочевский. ФОТО: GETTY IMAGES

Высший антикоррупционный суд не стал объяснять, почему засекретил весь текст приговора экс-министру экологии и природных ресурсов Николаю Злочевскому, который пошел на сделку со следствием в деле о подкупе руководства НАБУ и САП.

Источник: ответ ВАКС на запрос "Украинской правды"

Детали: В судебном реестре говорится, что приговор Злочевскому засекречен в связи с "пунктом 4 части 1 статьи 7 Закона Украины "О доступе к судебным решениям".

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Однако этот пункт закона предусматривает изъятие не полного текста, а только информации, для защиты которой дело слушали в закрытом режиме. Это может быть, например, информация о свидетелях.

Ссылаясь на это, "Украинская правда" просила сообщить, по каким причинам был засекречен приговор, кто ходатайствовал о закрытом слушании и должно либыло это касаться только отдельных данных или всего дела. Также мы просили предоставить копию приговора за исключением тех данных, которые должны быть скрыты.

ВАКС отказался отвечать на эти вопросы, обосновывая это лишь тем, что закон не обязывает давать объяснения в ответе на запрос на информацию. 

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Также, по мнению ВАКС, он не должен предоставлять копии решений, поскольку это не предусмотрено процедурой запроса на информацию.

"Украинская правда" также обращалась с запросом в Специализированную антикоррупционную прокуратуру относительно обстоятельств осуждения Злочевского и засекречивания дела. Однако в течение недели ответ от САП не поступил.

Приговоры относительно двух других соучастников преступления, осужденных за взятку, обнародованы в судебном реестре.

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Предистория:

  • Летом 2020 года стало известно, что детективы НАБУ задокументировали факт дачи бывшим министром и владельцем Burisma Holdings Злочевским взятки руководству НАБУ и руководителю САП Назару Холодницкому. Тогда говорили о попытке подкупа на 6 млн долларов.
  • 1 декабря 2020 года правоохранители завершили расследование этого дела.
  • 1 августа 2023 САП сообщила, что Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение о признании виновности между прокурором и Злочевским. Его дело прокуратура переквалифицировала со взятки на более мягкое "злоупотребление влиянием". Экс-министру присудили штраф в 68 тысяч гривен. При этом Злочевский пожертвовал около 660 млн. гривен на ВСУ.
  • Сам приговор засекречен и не обнародован в судебном реестре.

Темы: ЗлочевскийАнтикоррупционный суд
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