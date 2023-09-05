Бывшему главе Верховного Суда Князеву еще на 20 млн грн уменьшили залог 

Высший антикоррупционный суд второй раз уменьшил размер залога бывшему главе Верховного Суда Всеволоду Князеву – с 75-ти до 55 миллионов гривен. В целом залог сократили почти вдвое от первоначальных более 107 миллионов.

Источник: постановление суда, опубликованное в Едином государственном реестре судебных решений

Детали: Полный текст решения будет объявлен в 17:00 во вторник 5 сентября 2023 года, пока доступна резолютивная часть решения суда.

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Согласно ей, 31 августа ВАКС частично удовлетворил ходатайство адвоката и уменьшил Князеву размер залога с 75 млн грн до 55 млн грн, а в другой части ходатайства отказал.

Этому предшествовало: 31 мая Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отказалась отпускать из-под стражи экс-главу Верховного Суда Всеволода Князева, подозреваемого в получении взятки, но уменьшила альтернативный залог со 107,3 млн грн до 75 млн грн.

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