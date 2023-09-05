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Бывшему главе Верховного Суда Князеву еще на 20 млн грн уменьшили залог 

Елена РощинаВторник, 5 сентября 2023, 14:55
Бывшему главе Верховного Суда Князеву еще на 20 млн грн уменьшили залог 
Всеволод Князев в суде, архивное фото "Суспільне"

Высший антикоррупционный суд второй раз уменьшил размер залога бывшему главе Верховного Суда Всеволоду Князеву – с 75-ти до 55 миллионов гривен. В целом залог сократили почти вдвое от первоначальных более 107 миллионов.

Источник: постановление суда, опубликованное в Едином государственном реестре судебных решений

Детали: Полный текст решения будет объявлен в 17:00 во вторник 5 сентября 2023 года, пока доступна резолютивная часть решения суда.

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Согласно ей, 31 августа ВАКС частично удовлетворил ходатайство адвоката и уменьшил Князеву размер залога с 75 млн грн до 55 млн грн, а в другой части ходатайства отказал.

Этому предшествовало: 31 мая Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отказалась отпускать из-под стражи экс-главу Верховного Суда Всеволода Князева, подозреваемого в получении взятки, но уменьшила альтернативный залог со 107,3 млн грн до 75 млн грн.

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Предыстория:

  • 15 мая детективы НАБУ задержали главу Верховного суда Всеволода Князева. По утверждению следствия, это произошло при получении взятки почти в 3 млн долларов ($2,7 млн). Детективы также провели обыски у других судей ВС.
  • Деньги судьям передали якобы за решение в пользу бизнесмена Константина Жеваго. Прессслужба Жеваго утверждает, что он не имеет никакого отношения к даче взятки.
  • ВРП предоставила разрешение на арест Князева. Суд арестовал его с возможностью внесения залога в 107 миллионов 360 тысяч гривен.
  • Судьи Верховного суда после задержания Князева уволили его с поста главы.

Темы: Верховный судАнтикоррупционный суд
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