Сводка Генштаба: РФ попыталась вернуть позиции в районе Андреевки, но тщетно

За прошедшие сутки на Бахмутском направлении российские войска безуспешно пытались восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области.

Источник: вечерняя сводка Генерального штаба ВСУ

Детали: На этом направлении враг также нанес авиационные удары вблизи Клещеевки и Александро-Шультино. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 20 населенных пунктов.

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В то же время Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском и штурмовые действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Всего в течение суток состоялось 22 боевых столкновения. Враг нанес 5 ракетных и 39 авиационных ударов, совершил 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

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На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения ВС Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Степок Сумской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 25 населенных пунктов.

На Купянском направлении противник нанес авиационные удары возле Ивановки и Чернещины Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 10 населенных пунктов.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили атаки врага в районе Макеевки Луганской области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Заречное, Спирное, Лиман Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Новосадово, Торское, Верхнекаменское, Спирное, Раздоловка Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе восточнее Степного Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 10 населенных пунктов.

На Марьинском направлении в течение суток силы обороны успешно отбили 6 атак в районе Марьинки Донецкой области. Также наши защитники отбили атаки врага в районе Новомихайловки Донецкой области. Противник нанес авиационные удары неподалеку населенных пунктов Марьинка, Новомихайловка, Парасковиевка Донецкой области. Под огнем оккупантов находилось около 10 населенных пунктов.

На Шахтерском направлении наши защитники отбили атаки врага у Старомайорского и Ровнополя Донецкой области. Оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Урожайное, Старомайорское, Новодаровка Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов.

На Запорожском направлении Силы обороны успешно отбили атаки врага в районе западнее Вербового Запорожской области. Оккупанты нанесли авиационный удар возле Малой Токмачки Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов.

На Херсонском направлении противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Николаевка Херсонской области. Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов.

По данным Генштаба, в течение суток авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 1 – по зенитно-ракетному комплексу противника.

Подразделения ракетных войск поразили 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления и 2 артиллерийских средства противника.