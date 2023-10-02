Зведення Генштабу: РФ спробувала повернути позиції в районі Андріївки, але марно

Минулої доби на Бахмутському напрямку російські війська безуспішно намагалися відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області.

Джерело: вечірнє зведення Генерального штабу ЗСУ

Деталі: На цьому напрямку ворог також завдав авіаційних ударів поблизу Кліщіївки та Олександро-Шультиного. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 20 населених пунктів.

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Водночас Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському та штурмові дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Усього протягом доби відбулось 22 бойових зіткнення. Ворог завдав 5 ракетних та 39 авіаційних ударів, здійснив 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

ВІДЕО ДНЯ

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи ЗС білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Степок Сумської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 25 населених пунктів.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів біля Іванівки та Чернещини Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили атаки ворога в районі Макіївки Луганської області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Зарічне, Спірне, Лиман Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Новосадове, Торське, Верхньокам'янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі східніше Степового Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 10 населених пунктів.

На Мар’їнському напрямку протягом доби сили оборони успішно відбили 6 атак в районі Мар’їнки Донецької області. Також наші захисники відбили атаки ворога в районі Новомихайлівки Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів неподалік населених пунктів Мар'їнка, Новомихайлівка, Парасковіївка Донецької області. Під вогнем окупантів перебувало близько 10 населених пунктів.

На Шахтарському напрямку наші захисники відбили атаки ворога біля Старомайорського та Рівнополя Донецької області. Окупанти завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Урожайне, Старомайорське, Новодарівка Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів.

На Запорізькому напрямку Сили оборони успішно відбили атаки ворога в районі західніше Вербового Запорізької області. Окупанти завдали авіаційного удару біля Малої Токмачки Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів.

На Херсонському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Миколаївка Херсонської області. Ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів.

За даними Генштабу, протягом доби авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 1 - по зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління та 2 артилерійських засоби противника.