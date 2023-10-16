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ЦАХАЛ атаковал военную инфраструктуру "Хезболлы" в Ливане

Ольга ГлущенкоПонедельник, 16 октября 2023, 01:26
ЦАХАЛ атаковал военную инфраструктуру Хезболлы в Ливане
Обстрел ливанской группировки Хезболла Израиля 8 октября, скрин с видео, УП

Армия Израиля заявила, что нанесла ответный удар по военной инфраструктуре "Хезболлы" в Ливане.

Источник: ЦАХАЛ в Telegram

Дословно: "Недавно ЦАХАЛ нанес удар по военной инфраструктуре "Хезболлы" в Ливане в ответ на вчерашний (воскресный) обстрел израильской территории".

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Что предшествовало:Временные силы ООН в Ливане заявили, что в их штаб-квартиру в южно-ливанском городе Эн-Накура попала ракета.

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Темы: ИзраильЛиван
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