ЦАХАЛ атаковал военную инфраструктуру "Хезболлы" в Ливане

Армия Израиля заявила, что нанесла ответный удар по военной инфраструктуре "Хезболлы" в Ливане.

Источник: ЦАХАЛ в Telegram

Дословно: "Недавно ЦАХАЛ нанес удар по военной инфраструктуре "Хезболлы" в Ливане в ответ на вчерашний (воскресный) обстрел израильской территории".

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Что предшествовало:Временные силы ООН в Ливане заявили, что в их штаб-квартиру в южно-ливанском городе Эн-Накура попала ракета.

Предыстория:

13 октября в Ливане журналисты Reuters и Al Jazeera попали под обстрел во время работы: один человек погиб и трое ранены.

Видеооператор Reuters погиб, а шестеро других журналистов получили ранения.

Ливанское движение "Хезболла" заявило, что "полностью готово" присоединиться к ХАМАС в войне против Израиля, когда придет время.