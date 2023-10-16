ЦАХАЛ атаковал военную инфраструктуру "Хезболлы" в Ливане
Понедельник, 16 октября 2023, 01:26
Армия Израиля заявила, что нанесла ответный удар по военной инфраструктуре "Хезболлы" в Ливане.
Источник: ЦАХАЛ в Telegram
Дословно: "Недавно ЦАХАЛ нанес удар по военной инфраструктуре "Хезболлы" в Ливане в ответ на вчерашний (воскресный) обстрел израильской территории".
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Что предшествовало:Временные силы ООН в Ливане заявили, что в их штаб-квартиру в южно-ливанском городе Эн-Накура попала ракета.
Предыстория:
- 13 октября в Ливане журналисты Reuters и Al Jazeera попали под обстрел во время работы: один человек погиб и трое ранены.
- Видеооператор Reuters погиб, а шестеро других журналистов получили ранения.
- Ливанское движение "Хезболла" заявило, что "полностью готово" присоединиться к ХАМАС в войне против Израиля, когда придет время.
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