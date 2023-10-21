Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Умеров поблагодарил главу Пентагона за ATACMS: Имеют большое влияние

Катерина ТищенкоСуббота, 21 октября 2023, 17:54
Умеров поблагодарил главу Пентагона за ATACMS: Имеют большое влияние
ATACMS, фото Getty Images

Министр обороны Рустем Умеров поблагодарил министра обороны США Ллойда Остина за передачу Украине дальнобойных ракет ATACMS.

Источник: Умеров в Twitter, сайт Пентагона

Детали: Министр отметил, что имел предметный разговор с Остином.

Дословно: "Проинформировал американского коллегу о ситуации на фронте.

ВИДЕО ДНЯ

Поблагодарил руководство США и лично министра Остина за предоставление Украине ATACMS. Это имеет большое влияние на поле боя".

Больше деталей: В свою очередь, пресс-служба Пентагона сообщила, что Остин подтвердил готовность Белого дома обратиться к Конгрессу с просьбой о выделении ресурсов, необходимых для того, чтобы Украина могла продолжать защищать свой народ.

Остин и Умеров также обсудили успешные результаты заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины, которое состоялось на прошлой неделе в Брюсселе, и последние события в Украине.

Предыстория: 

Темы: Умеров РустемСШАATACMS
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Рада приняла госбюджет-2024

Правительство готово к компромиссу с Венгрией относительно языка и образования − Стефанишина

Рада уволила министра Гутцайта

фотоОккупанты заявили о ракетном ударе по Скадовску, сообщается о попадании в базу россиян

Гибель помощника Залужного: офицеру из аппарата главкома сообщили о подозрении

фотоКонсулка открывала визы в Украину нелегалам из Азии, чтобы те выезжали в ЕС – СБУ

Все новости...
Умеров Рустем
Зеленский поговорил с Умеровым: тот показал план реформ в Минобороны
Умеров: Болгария поможет с изучением английского пилотам F-16
Украина получила на "Рамштайне" помощи на $500 млн – Умеров
Последние новости
13:52
В Киеве именем Героя Украины "Да Винчи" назовут сквер
13:50
фотоРоссияне отправили дроны-камикадзе "Жириновский" воевать против ВСУ
13:38
Россия финансирует дезинформационную кампанию против Украины в Латинской Америке – Госдеп
13:38
Кулеба ответил сторонникам переговоров с Россией: С 2014 года их было 200 раундов
13:33
Рада приняла госбюджет-2024
13:30
Объявлен длинный список участников нацотбора на Евровидение-2024
13:20
Крупнейший НПЗ Болгарии тайно помогает России продавать нефть на мировых рынках - расследование
13:16
Поужинали полусырой свининой: у строителей из Ровенской области обнаружили ботулизм
13:10
В МВД рассказали, сколько военных погибли на блокпостах за время большой войны
13:05
фото, видеоРоссияне ударили по Острову в Херсоне – погиб пожилой мужчина, еще трое пострадали
Все новости...
Реклама: