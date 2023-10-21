Умеров поблагодарил главу Пентагона за ATACMS: Имеют большое влияние

Министр обороны Рустем Умеров поблагодарил министра обороны США Ллойда Остина за передачу Украине дальнобойных ракет ATACMS.

Источник: Умеров в Twitter, сайт Пентагона

Had a substantive call with @SecDef.

Updated my American colleague on the battlefield situation.



Thanked the US leadership and Secretary Austin himself for providing ATACMS to Ukraine. This is having a major impact on the battlefield. pic.twitter.com/Evg4FHlAFx Реклама: October 21, 2023

Детали: Министр отметил, что имел предметный разговор с Остином.

Дословно: "Проинформировал американского коллегу о ситуации на фронте.

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Поблагодарил руководство США и лично министра Остина за предоставление Украине ATACMS. Это имеет большое влияние на поле боя".

Больше деталей: В свою очередь, пресс-служба Пентагона сообщила, что Остин подтвердил готовность Белого дома обратиться к Конгрессу с просьбой о выделении ресурсов, необходимых для того, чтобы Украина могла продолжать защищать свой народ.

Остин и Умеров также обсудили успешные результаты заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины, которое состоялось на прошлой неделе в Брюсселе, и последние события в Украине.

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