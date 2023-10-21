Умеров поблагодарил главу Пентагона за ATACMS: Имеют большое влияние
Министр обороны Рустем Умеров поблагодарил министра обороны США Ллойда Остина за передачу Украине дальнобойных ракет ATACMS.
Источник: Умеров в Twitter, сайт Пентагона
Had a substantive call with @SecDef.
Updated my American colleague on the battlefield situation.
Thanked the US leadership and Secretary Austin himself for providing ATACMS to Ukraine. This is having a major impact on the battlefield. pic.twitter.com/Evg4FHlAFxРеклама:— Rustem Umerov (@rustem_umerov) October 21, 2023
Детали: Министр отметил, что имел предметный разговор с Остином.
Дословно: "Проинформировал американского коллегу о ситуации на фронте.
Поблагодарил руководство США и лично министра Остина за предоставление Украине ATACMS. Это имеет большое влияние на поле боя".
Больше деталей: В свою очередь, пресс-служба Пентагона сообщила, что Остин подтвердил готовность Белого дома обратиться к Конгрессу с просьбой о выделении ресурсов, необходимых для того, чтобы Украина могла продолжать защищать свой народ.
Остин и Умеров также обсудили успешные результаты заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины, которое состоялось на прошлой неделе в Брюсселе, и последние события в Украине.
Предыстория:
- В ночь на 17 октября Вооруженные силы Украины нанесли удары по аэродромам вблизи оккупированных Бердянска и Луганска.
- Президент Владимир Зеленский подтвердил использование Украиной ракет ATACMS. Западные СМИ писали, что США передали их Киеву тайно.
- Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что США будут осуществлять поставки дальнобойных ракет ATACMS Украине на постоянной основе.