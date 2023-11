Умєров подякував главі Пентагону за ATACMS: Мають великий вплив

Міністр оборони Рустем Умєров подякував міністру оборони США Ллойду Остіну за передачу Україні далекобійних ракет ATACMS.

Джерело: Умєров у Twitter, сайт Пентагону

Had a substantive call with @SecDef.

Updated my American colleague on the battlefield situation.



Thanked the US leadership and Secretary Austin himself for providing ATACMS to Ukraine. This is having a major impact on the battlefield. pic.twitter.com/Evg4FHlAFx

