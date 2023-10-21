Умєров подякував главі Пентагону за ATACMS: Мають великий вплив
Міністр оборони Рустем Умєров подякував міністру оборони США Ллойду Остіну за передачу Україні далекобійних ракет ATACMS.
Джерело: Умєров у Twitter, сайт Пентагону
Had a substantive call with @SecDef.
Updated my American colleague on the battlefield situation.
Thanked the US leadership and Secretary Austin himself for providing ATACMS to Ukraine. This is having a major impact on the battlefield. pic.twitter.com/Evg4FHlAFxРеклама:— Rustem Umerov (@rustem_umerov) October 21, 2023
Деталі: Міністр зазначив, що мав предметну розмову з Остіном.
Дослівно: "Поінформував американського колегу про ситуацію на фронті.
Подякував керівництву США та особисто міністру Остіну за надання Україні ATACMS. Це має великий вплив на поле бою".
Більше деталей: У свою чергу, пресслужба Пентагону повідомила, що Остін підтвердив готовність Білого дому звернутися до Конгресу з проханням про виділення ресурсів, необхідних для того, щоб Україна могла продовжувати захищати свій народ.
Остін та Умєров також обговорили успішні результати засідання Контактної групи з питань оборони України, що відбулося минулого тижня в Брюсселі, та останні події в Україні.
Передісторія:
- У ніч на 17 жовтня Збройні сили України завдали ударів по аеродромах поблизу окупованих Бердянська та Луганська.
- Президент Володимир Зеленський підтвердив використання Україною ракет ATACMS. Західні ЗМІ писали, що США передали їх Києву таємно.
- Український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що США здійснюватимуть постачання далекобійних ракет ATACMS Україні на постійній основі.