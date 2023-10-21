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Умєров подякував главі Пентагону за ATACMS: Мають великий вплив

Катерина ТищенкоСубота, 21 жовтня 2023, 17:54
Умєров подякував главі Пентагону за ATACMS: Мають великий вплив
ATACMS, фото Getty Images

Міністр оборони Рустем Умєров подякував міністру оборони США Ллойду Остіну за передачу Україні далекобійних ракет ATACMS.

Джерело: Умєров у Twitter, сайт Пентагону

Деталі: Міністр зазначив, що мав предметну розмову з Остіном.

Дослівно: "Поінформував американського колегу про ситуацію на фронті.

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Подякував керівництву США та особисто міністру Остіну за надання Україні ATACMS. Це має великий вплив на поле бою".

Більше деталей: У свою чергу, пресслужба Пентагону повідомила, що Остін підтвердив готовність Білого дому звернутися до Конгресу з проханням про виділення ресурсів, необхідних для того, щоб Україна могла продовжувати захищати свій народ.

Остін та Умєров також обговорили успішні результати засідання Контактної групи з питань оборони України, що відбулося минулого тижня в Брюсселі, та останні події в Україні.

Передісторія: 

Теми: Умєров РустемСШАATACMS
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