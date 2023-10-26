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В Москву прибыла делегация ХАМАС и представитель Ирана

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 26 октября 2023, 16:43
В Москву прибыла делегация ХАМАС и представитель Ирана
Муса Мохаммед Абу Марзук, фото из Википедии

В Москву прибыл член политбюро палестинского движения ХАМАС Абу Марзук с делегацией, а также заместитель министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани.

Источник: "РИА Новости" со ссылкой на источники 

Детали: Собеседник агентства утверждает, что делегация сейчас находится в Москве. С кем они будут встречаться, не уточняется. Визит не анонсировали публично.

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Обновлено: Представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что заместитель министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани встретился в Москве в четверг с заместителем главы МИД РФ Михаилом Галузиным.

Она также подтвердила, что в Москве находятся представители ХАМАСа.

Это первый подобный визит с начала войны в Секторе Газы.

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Позже пропагандистское издание РФ сообщило, что представители ХАМАС в ходе встречи с замглавы МИД РФ Богдановым "высоко оценили позицию Путина и усилия российской дипломатии".

Напомним:

  • Путин заявил о необходимости проведения палестино-израильских переговоров, результатом которых, по его мнению, должно стать создание независимой Палестины со столицей в Восточном Иерусалиме.
  • ХАМАС ответил, что приветствует "неустанные усилия России, направленные на прекращение агрессии Израиля" против боевиков.
  • Байден осудил действия ХАМАСа и Путина, заявив, что нападения на Израиль и вторжение в Украину имеют общие мотивы. Президент Владимир Зеленский отметил, что тактика ХАМАС в Израиле такая же, как и тактика России, которую та использует против Украины.
  • В Кремле обиделись на сравнение Путина с ХАМАСом

Темы: РосcияХАМАСПалестина
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