В Москву прибыла делегация ХАМАС и представитель Ирана

В Москву прибыл член политбюро палестинского движения ХАМАС Абу Марзук с делегацией, а также заместитель министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани.

Источник: "РИА Новости" со ссылкой на источники

Детали: Собеседник агентства утверждает, что делегация сейчас находится в Москве. С кем они будут встречаться, не уточняется. Визит не анонсировали публично.

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Обновлено: Представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что заместитель министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани встретился в Москве в четверг с заместителем главы МИД РФ Михаилом Галузиным.

Она также подтвердила, что в Москве находятся представители ХАМАСа.

Это первый подобный визит с начала войны в Секторе Газы.

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Позже пропагандистское издание РФ сообщило, что представители ХАМАС в ходе встречи с замглавы МИД РФ Богдановым "высоко оценили позицию Путина и усилия российской дипломатии".

Напомним: