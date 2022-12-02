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Суперяхту Медведчука, арестованную в Хорватии, продадут в пользу Украины

Елена РощинаПятница, 2 декабря 2022, 17:38
Яхта Royal Romance Виктора Медведчука в Хорватии, фото АРМА

Суперяхта "Royal Romance", принадлежащая Виктору Медведчуку, – украинскому олигарху и другу Владимира Путина, который находится под санкциями, – будет продана на аукционе после ее ареста в Хорватии ранее в этом году.

Источник: Агентство по розыску и менеджменту активов Украины (АРМА), "The Guardian"

Детали: Как отмечает британское издание со ссылкой на заявление украинского правительства, хорватский суд постановил, что 92,5-метровая яхта Медведчука должна быть передана украинскому Агентству по розыску и менеджменту активов, которое заявило, что она будет продана на аукционе.

АРМА сообщила, что ее представители в рамках рабочей командировки в Хорватию 13-22 ноября осуществили осмотр арестованной яхты, принадлежащей "членам семьи народного депутата и одного из лидеров запрещенной в Украине политической силы".

Яхту разыскали журналисты "Украинской правды". В дальнейшем указанный актив в рамках уголовного производства был арестован и передан в АРМА для сохранения экономической стоимости путем реализации на торгах.

Поскольку осуществление мероприятий по передаче в управление АРМА яхты, согласно решению Окружного суда города Сплит Республики Хорватия, возложено на Администрацию морского порта города Сплит, сотрудники Национального агентства провели ряд встреч и переговоров с представителями порта, местных правоохранительных органов и Министерства юстиции Хорватии. 

В итоге специалистам АРМА удалось провести визуальный осмотр актива и осуществить его фотофиксацию в городе Трогир.

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Переданная в управление АРМА 92-метровая яхта "Royal Romance" кума Путина относится к крупнейшим яхтам в мире.

Агентство отмечает, что ее ориентировочная стоимость, по информации из открытых источников, составляет около 8 миллиардов гривен (на момент выпуска). "The Guardian" пишет, что суперяхта стоит 200 миллионов долларов США (163 миллиона фунтов стерлингов).

Судно имеет габариты 29 метров в высоту, состоит из 6-ти этажей и оборудовано 2 лифтами. Среди прочего, на яхте размещены 4 палубы, кинотеатр, спортзал, бассейн, спа-зона и косметологический кабинет, а также около 50 комнат различного назначения.

Дословно АРМА: "Управление арестованным имуществом, которое находится в пределах иностранной юрисдикции, является уникальной ситуацией и не имеет аналогов не только в Украине, но и в международной практике. 

В то же время осуществление мер управления невозможно без осмотра актива и сбора и анализа информации о нем. Несмотря на ряд препятствий и беспрецедентность ситуации, АРМА обеспечило указанный этап и продолжает работу для достижения дальнейших результатов управления активом".

 
 
 
 
 

Детали: "The Guardian" отмечает, что продажа яхты Медведчука будет первой такой продажей от имени украинского народа после того, как западные правительства наложили ограничения на активы сотен олигархов после вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

В сентябре 2022 года 72,5-метровая суперяхта, изъятая у российского олигарха Дмитрия Пумпянского, находящегося под санкциями, была продана на аукционе неизвестному покупателю за 37,5 млн долларов, – но она была продана не в пользу украинского народа, а в пользу американского инвестиционного банка JP Morgan.

АРМА добавляет, что в рамках санкционного механизма разыскало еще одну элитную яхту стоимостью более 20 миллиардов гривен, которая принадлежит российскому олигарху и экс-чиновнику РФ.

Предыстория:

Темы: МедведчукАРМАХорватиясанкции
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