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Украина перешла на "зимнее" время

Алена ИвашкивВоскресенье, 29 октября 2023, 03:03
Украина перешла на зимнее время
Иллюстративное фото pixabay

В ночь на 29 октября Украина перешла на "зимнее" время - в 4.00 стрелки часов перевели на один час назад.

Источник: постановление Кабинета министров от 13 мая 1996 года

Детали: Современные электронные устройства - компьютеры, ноутбуки, планшеты, телефоны и "умные" часы переводят время автоматически.

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Для справки: Традиция "летнего" и "зимнего" времени в Украине действует еще со времен СССР, начиная с 1981 года. Основными причинами было сохранение электроэнергии и продление светового дня.

Ученые убеждены, что переход на летнее время для человека тяжелее, однако и "дополнительный" час имеет свое влияние.

В 2021 году спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук зарегистрировал законопроект, который предлагает отменить сезонный перевод часов, оставив в Украине "зимнее" время.

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В марте 2021 года Рада не смогла принять этот закон − документ отправили на доработку.

Темы: время
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