Польша вводит временный контроль на границе со Словакией
Польша вводит временный контроль на границе со Словакией на следующие 10 дней. Вероятно, его продолжат в дальнейшем.
Источник: министр внутренних дел и администрации Мариуш Каминский, "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM
Прямая речь: "С полуночи мы восстанавливаем временный пограничный контроль на границе со Словакией. Он будет введен на 10 дней, но есть большая вероятность его продления".
Больше деталей: О решении восстановить временный контроль на границе со Словакией глава МВД Польши сообщил на совещании в аппарате министерства. Он отметил, что по сравнению с прошлым годом нелегальная миграция и количество выявленных мигрантов в Словакии выросло почти на тысячу процентов.
После восстановления контроля на границе будут проверять транспортные средства, которые будут въезжать в Польшу.
Каминский добавил, что часть иностранцев едет через Польшу в Германию и другие страны Евросоюза. Он отметил, что о решении проинформировали МВД Словакии, Германии, Австрии и Чехии, а также Еврокомиссию.
Что предшествовало:
- Ранее в сентябре пограничная служба Польши ввела специальные проверки автобусов и других транспортных средств, которые могут перевозить нелегальных мигрантов на польско-словацкой границе.
- На прошлой неделе Германия усилила проверки на границах с Польшей и Чехией из-за потока нелегальных мигрантов.
- Ранее министры внутренних дел Германии, Польши и Чехии достигли договоренности о создании совместной рабочей группы, которая будет работать под эгидой Европола, для эффективной борьбы с "бесчеловечной контрабандой".