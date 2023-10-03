Польша вводит временный контроль на границе со Словакией на следующие 10 дней. Вероятно, его продолжат в дальнейшем.

Источник: министр внутренних дел и администрации Мариуш Каминский, "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM

Прямая речь: "С полуночи мы восстанавливаем временный пограничный контроль на границе со Словакией. Он будет введен на 10 дней, но есть большая вероятность его продления".

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Больше деталей: О решении восстановить временный контроль на границе со Словакией глава МВД Польши сообщил на совещании в аппарате министерства. Он отметил, что по сравнению с прошлым годом нелегальная миграция и количество выявленных мигрантов в Словакии выросло почти на тысячу процентов.

После восстановления контроля на границе будут проверять транспортные средства, которые будут въезжать в Польшу.

Каминский добавил, что часть иностранцев едет через Польшу в Германию и другие страны Евросоюза. Он отметил, что о решении проинформировали МВД Словакии, Германии, Австрии и Чехии, а также Еврокомиссию.

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