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Польша вводит временный контроль на границе со Словакией

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 3 октября 2023, 12:19
Польша вводит временный контроль на границе со Словакией
Иллюстративное фото с flickr

Польша вводит временный контроль на границе со Словакией на следующие 10 дней. Вероятно, его продолжат в дальнейшем.

Источник: министр внутренних дел и администрации Мариуш Каминский, "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM

Прямая речь: "С полуночи мы восстанавливаем временный пограничный контроль на границе со Словакией. Он будет введен на 10 дней, но есть большая вероятность его продления".

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Больше деталей: О решении восстановить временный контроль на границе со Словакией глава МВД Польши сообщил на совещании в аппарате министерства. Он отметил, что по сравнению с прошлым годом нелегальная миграция и количество выявленных мигрантов в Словакии выросло почти на тысячу процентов.

После восстановления контроля на границе будут проверять транспортные средства, которые будут въезжать в Польшу.

Каминский добавил, что часть иностранцев едет через Польшу в Германию и другие страны Евросоюза. Он отметил, что о решении проинформировали МВД Словакии, Германии, Австрии и Чехии, а также Еврокомиссию.

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Что предшествовало:

  • Ранее в сентябре пограничная служба Польши ввела специальные проверки автобусов и других транспортных средств, которые могут перевозить нелегальных мигрантов на польско-словацкой границе.
  • На прошлой неделе Германия усилила проверки на границах с Польшей и Чехией из-за потока нелегальных мигрантов.
  • Ранее министры внутренних дел Германии, Польши и Чехии достигли договоренности о создании совместной рабочей группы, которая будет работать под эгидой Европола, для эффективной борьбы с "бесчеловечной контрабандой".

Темы: ПольшаграницаСловакиямиграция
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