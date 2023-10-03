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В Ростове-на-Дону сгорел большой склад, говорят, там была форма для оккупантов

Ирина БалачукВторник, 3 октября 2023, 13:19
В Ростове-на-Дону сгорел большой склад, говорят, там была форма для оккупантов
Фото МЧС РФ

В российском Ростове-на-Дону возник большой пожар на территории складов, огонь тушили несколько часов, а паблики в Telegram сообщили, что сгорела партия одежды для оккупантов.

Источник: МЧС РФ и группа "Скрепачъ" в Telegram

Дословно МЧС РФ: "Пожар на складе в Ростове-на-Дону. Загорелись металлическое здание и поддоны на открытой площадке. Площадь пожара составила 500 кв. метров".

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Детали: Информация о пожаре поступила в 20:45 2 октября, к тушению привлекли 64 человека и 24 единицы техники, огонь потушили в 23:15. 

 
Фото МЧС РФ

Telegram-канал "Скрепачъ", в описании которого указано, что он "за свободную Россию без Путина" взяло на себя ответственность за пожар и заявило, что сгорела форма для оккупантов. 

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Фото из telegram-канала Скрепачъ

"Все будет гореть, что приготовили для войны. В промзоне на Левом берегу у Мегамага на Шоссейной уничтожено запас формы. В 20:40, ул. Шоссейная, 300 кв.м. очищено. Дальше будет", − пишет паблик "Скрепачъ".

Темы: Росcияпожарвойна
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