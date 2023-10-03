Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ЕС создаст Украинский фонд в €50 миллиардов: Европарламент поддержал

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 3 октября 2023, 14:55
ЕС создаст Украинский фонд в €50 миллиардов: Европарламент поддержал
Европейский парламент, фото Getty Images

Европейский парламент проголосовал за резолюцию по пересмотру бюджета Евросоюза на 2021-2027 годы, которые, в частности, предусматривают создание специального Украинского фонда в 50 миллиардов евро.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Европарламент

Детали: Поправки о среднесрочном пересмотре многолетней финансовой программы на 2021-2027 годы были одобрены 393 голосами против 136. Еще 92 евродепутата воздержались.

Реклама:

Как говорится в документе, пересмотр бюджета должен быть сфокусирован на многочисленных последствиях российской захватнической войны против Украины, на укреплении открытой стратегической автономии и суверенитета ЕС и на предоставлении Евросоюзу адекватной гибкости для ответа на кризисы.

Предыстория:

  • Ранее Европарламент поддержал предложение Еврокомиссии потратить больше денег на оборону в бюджете ЕС на следующий год.
  • Перед этим Европарламент проголосовал за новый механизм, имеющий целью стимулировать оборонную промышленность и помочь странам модернизировать вооружение.
  • Новый краткосрочный инструмент с сокращенным названием EDIRPA, уже согласованный с Советом ЕС в конце июня, поможет странам закрывать наиболее срочные оборонные потребности на фоне интенсивной помощи Украине, а также должен повысить эффективность и конкурентность европейских производителей.
  • Европарламент и Совет ЕС договорились о бюджете на 300 млн евро для финансирования этого инструмента. ЕС будет вносить до 20% на каждую закупку от ожидаемой стоимости контракта о совместной закупке – для каждого консорциума стран-членов и ассоциированных стран.

Читайте также: Европа готовит снаряды: как ЕС планирует поддержать контрнаступление Украины и усилить себя.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ЕСЕвропарламентпомощь Украине
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура

Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

Все новости...
ЕС
Совет ассоциации Украина-ЕС состоится в декабре
Ключевая цель в этом году выйти на начало переговоров по членству в ЕС – Зеленский
Украина вывела OTP Bank из перечня международных спонсоров войны
Последние новости
14:33
Зеленский: От ракетного удара 29 декабря погибли 39 человек
14:18
Основатель правящей партии Грузии Иванишвили заявил, что возвращается в политику
14:03
фотоБойцы НГУ сбили крылатую ракету из стрелкового оружия во время массированной атаки в пятницу
13:51
В энергосистеме нет дефицита, резервов мощностей достаточно
13:38
обновлено от 12:22Силы ПВО сбили ракету возле Днепра
13:28
В Киеве водоканал сбрасывал химикаты в реку – экоинспекция
13:11
В Чехии после стрельбы в университете открыли 90 дел из-за одобряющих комментариев онлайн
12:52
фотоВо дворе поврежденной от обстрела РФ многоэтажки в Одессе включили гирлянду на елке
12:50
Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура
12:44
Цены на нефть упали на 10% в 2023 году
Все новости...
Реклама: