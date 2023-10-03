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ЕС создаст Украинский фонд в €50 миллиардов: Европарламент поддержал

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 3 октября 2023, 14:55
ЕС создаст Украинский фонд в €50 миллиардов: Европарламент поддержал
Европейский парламент, фото Getty Images

Европейский парламент проголосовал за резолюцию по пересмотру бюджета Евросоюза на 2021-2027 годы, которые, в частности, предусматривают создание специального Украинского фонда в 50 миллиардов евро.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Европарламент

Детали: Поправки о среднесрочном пересмотре многолетней финансовой программы на 2021-2027 годы были одобрены 393 голосами против 136. Еще 92 евродепутата воздержались.

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Как говорится в документе, пересмотр бюджета должен быть сфокусирован на многочисленных последствиях российской захватнической войны против Украины, на укреплении открытой стратегической автономии и суверенитета ЕС и на предоставлении Евросоюзу адекватной гибкости для ответа на кризисы.

Предыстория:

  • Ранее Европарламент поддержал предложение Еврокомиссии потратить больше денег на оборону в бюджете ЕС на следующий год.
  • Перед этим Европарламент проголосовал за новый механизм, имеющий целью стимулировать оборонную промышленность и помочь странам модернизировать вооружение.
  • Новый краткосрочный инструмент с сокращенным названием EDIRPA, уже согласованный с Советом ЕС в конце июня, поможет странам закрывать наиболее срочные оборонные потребности на фоне интенсивной помощи Украине, а также должен повысить эффективность и конкурентность европейских производителей.
  • Европарламент и Совет ЕС договорились о бюджете на 300 млн евро для финансирования этого инструмента. ЕС будет вносить до 20% на каждую закупку от ожидаемой стоимости контракта о совместной закупке – для каждого консорциума стран-членов и ассоциированных стран.

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Темы: ЕСЕвропарламентпомощь Украине
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