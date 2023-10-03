Руководителю ОО дали 5 лет тюрьмы за незаконную переправку мужчин за границу

Суд назначил 5 лет тюрьмы руководителю общественной организации во Львовской области за то, что он незаконно переправлял военнообязанных мужчин через государственную границу.

Источник: сайт Львовской областной прокуратуры

Детали: Также осужденному запретили занимать руководящие должности в общественных организациях на 3 года и назначили штраф в размере 68 тыс. грн.

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фото прокуратуры

Как выяснило следствие, глава ОО составлял и подавал соответствующие документы во Львовскую областную военную администрацию. В них он просил разрешение на выезд за пределы страны призывников в качестве волонтеров от организации.

После получения соответствующего разрешения сведения о военнообязанных вносились в систему "Путь". Таким образом, призывники беспрепятственно выезжали за границу под видом водителей-волонтеров от общественной организации.

Задокументировано, что таким образом выехало за границу и не вернулось обратно 24 человека.

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Сначала суд избрал подозреваемому более мягкое наказание - 5 лет лишения свободы условно, только 51 тыс. грн штрафа и запрет занимать руководящие должности на 3 года. Однако прокуратура обжаловала это решение, и суд принял новое.

фото прокуратуры

Что предшествовало: Ранее журналисты идентифицировали более 2 248 мужчин, которые выехали за границу по разрешениям Львовской ОГА через предназначенную для дальнобойщиков систему "Путь" и не вернулись, а также 372 организации, причастные к их переправке.