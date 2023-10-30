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Путин заявил о влиянии Украины и "западных спецслужб" на погромы в Дагестане

Татьяна ОлейникПонедельник, 30 октября 2023, 20:44
Путин заявил о влиянии Украины и западных спецслужб на погромы в Дагестане
Владимир Путин. Фото - Getty Images

Российский диктатор Владимир Путин на совещании по ситуации в Дагестане заявил, что Украина и "агентство западных спецслужб" повлияли на антисемитские погромы в Махачкале 29 октября.

Источник: ТАСС

Прямая речь: "События в Махачкале вчера вечером инспирированы (внушенные – УП) в том числе через социальные сети. Не в последнюю очередь с территории Украины руками агентуры западных спецслужб".

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Кроме того, Путин обвинил США в том, что они "не добиваясь успехов на поле боя, пытаются ослабить Россию изнутри".

Предыстория:

  • В воскресенье 29 октября в Махачкале (Дагестан, РФ) участники антисемитской акции ворвались в аэропорт и пытались проникнуть в самолет из Тель-Авива, ища евреев, а россиян пропускали.
  • Канцелярия премьер-министра и Министерство иностранных дел Израиля выразили надежду, что российские правоохранительные органы обеспечат безопасность всех израильских граждан и евреев.
  • Президент Украины Владимир Зеленский после видео со штурмом аэропорта Махачкалы с поиском евреев заявил, что российский антисемитизм и ненависть к другим нациям – системны и глубоко укоренены.
  • В НАТО заявили, что беспорядки в дагестанском аэропорту Махачкала не выгодны Кремлю, хоть они и являются результатом разжигания ненависти российской пропагандой. 
  • Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что погромы с поиском евреев в аэропорту Махачкалы произошли из-за призывов из Украины. По данным Gulagu.net, ФСБ РФ будет указывать на "украинский след" в антисемитских погромах в Дагестане.
  • В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что погромы с поиском евреев в Дагестане являются следствием методической работы российской государственной пропаганды с укоренением ненависти к другим народам.

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Темы: ПутинРосcия
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