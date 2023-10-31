Данилов о статье в Time: Набор чуши, "анонимами из ОП" должны заняться органы

По мнению секретаря СНБО Алексея Данилова, автор нашумевшей статьи в журнале Time не владеет настоящей информацией, связанной с проведением Ставки или заседаний военного кабинета, а соответствующие органы должны выяснить, какие именно люди из окружения президента Зеленского не верят в победу Украины в войне.

Источник: Данилов в эфире УП live

Детали: По словам секретаря СНБО, "ничего подобного описанного в статье, в коридорах власти не происходит", в частности заседания Ставки верховного главнокомандующего не проходят так, как описано в материале.

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Прямая речь: "Касательно того, что он (президент -ред.) из военной комнаты выходит-заходит. Это какая-то чушь от человека, который непонятно о чем вопит...

Заседания Ставки верховного главнокомандующего, заседания военных кабинетов в формате ставки происходят постоянно. Сегодня состоялось 114-е заседание Ставки. На каждом заседании Ставки президент уделяет максимальное внимание проблемам непосредственно с фронта, потому что там участвуют все представители высшего военного руководства. Рассказывать, что там в спешке кто-то пришел-ушел, это странные вещи.

Во-вторых я не понимаю, откуда автор берет эти вещи. У меня эта анонимность (источников издания в ОП -ред.) вызывает много вопросов. Если у тебя есть какая-то позиция, если ты считаешь, что наша страна не может одержать победу, то ты не имеешь права находиться возле нашего президента...

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Эта анонимная подковерность делает огромный вред прежде всего нашей стране...

Я думаю, что наши органы должны дать ответ, что же это за анонимы, которые не верят в нашу победу, а находятся рядом с президентом".

Детали: По словам Данилова, в частности относительно потерь Украины в войне, автор статьи пользуется российскими нарративами.

"Я хочу сказать: мы понимаем, какие наши потери, и то, что он там написал, не соответствует действительности от слова совсем", - добавил секретарь СНБО.

При этом Данилов отметил, что состояние войны - время, когда бушует много эмоций, есть много чувствительной информации и высказываний "на нервах".

Он также упомянул, что уже были случаи коррекции представленных материалов, уточнения позиции и так далее.

По словам секретаря СНБО, главное - ни в коем случае не сделать так, чтобы подобные публикации вредили нашей стране, или этими месседжами могли манипулировать враги Украины.

Что предшествовало: Американский журнал Time опубликовал статью о проблемах, с которыми сталкивается президент Владимир Зеленский во время войны, начиная от ситуации на фронте и международной поддержки, и заканчивая борьбой с коррупцией.

Ссылаясь на членов окружения президента, автор статьи Саймон Шустер отмечает, что после последнего визита в США Зеленский чувствует себя "разъяренным".

Мол, на втором году войны у Зеленского уже не сохранился "привычный блеск его оптимизма, его чувство юмора, его склонность оживлять встречи в военной комнате шуткой или неприличной шуткой". "Теперь он заходит, получает последние новости, отдает приказы и выходит", - утверждает в частности автор со ссылкой на одного из давних членов его команды.

Автор написал, что некоторые из окружения Зеленского убеждены, что президент "обманывает себя". "У нас нет вариантов. Мы не выиграем. Но попробуйте ему это сказать", - сказал неназванный представитель автору материала.