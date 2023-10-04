"Украинская правда" запускает ток-шоу

"Украинская правда" запускает собственное ток-шоу, которое будет выходить на канале УП в Youtube.

Источник: УП

Детали: Ток-шоу будет транслироваться вживую каждую пятницу в 20:00. Первый выпуск выйдет в эфир 6 октября. Ведущим ток-шоу станет политический обозреватель УП Роман Кравец.

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Каждую неделю для обсуждения важнейших событий и тем в студии УП будут собираться политики, управленцы, военные, бизнесмены, эксперты и лидеры общественного мнения.