Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

"Украинская правда" запускает ток-шоу

"Украинская правда"Среда, 4 октября 2023, 12:41
Украинская правда запускает ток-шоу
Иллюстративное фото, УП

"Украинская правда" запускает собственное ток-шоу, которое будет выходить на канале УП в Youtube.

Источник: УП

Детали: Ток-шоу будет транслироваться вживую каждую пятницу в 20:00. Первый выпуск выйдет в эфир 6 октября. Ведущим ток-шоу станет политический обозреватель УП Роман Кравец.

Реклама:

Каждую неделю для обсуждения важнейших событий и тем в студии УП будут собираться политики, управленцы, военные, бизнесмены, эксперты и лидеры общественного мнения.

Темы: СМИмедиа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СБУ собрала доказательства госизмены экс-ведущей телеканалов Медведчука

У Кадырова были проблемы с почками, но он выздоровел – Буданов

В США призвали Зеленского сосредоточиться на борьбе с коррупцией

Количество погибших украинцев в Израиле возросло до семи

Российский корабль "Павел Державин" получил повреждения возле Севастополя – спикер ВМС

фотоВ Киеве вооруженный мужчина пытался захватить бизнес-центр – его задержали

Все новости...
СМИ
CNN: США присылали Украине призыв усилить борьбу с коррупцией
Военные не подтвердили заявление Ермака о "взятии в плен российской ДРГ"
В Киеве почтили память Гонгадзе и убитых украинских журналистов
Последние новости
13:09
В Минэкономики прогнозируют рост ВВП Украины в этом году на 4%
13:05
На блок-посту в Киеве раздались выстрелы: полиция выясняет обстоятельства
13:00
Оккупанты распространяют фейк о продаже на аукционе квартиры Елены Зеленской в Крыму
12:44
фотоВ Киеве во время пожара женщина выпрыгнула из окна и погибла
12:39
Украина готовится значительно увеличить экспорт зерна через Румынию и Молдову – Шмыгаль
12:38
Буданов о войне: Мы выбились из графика
12:26
СБУ собрала доказательства госизмены экс-ведущей телеканалов Медведчука
12:10
У Кадырова были проблемы с почками, но он выздоровел – Буданов
12:04
В lifecell прокомментировали арест корпоративных прав российских олигархов: "Не имеют никакого контроля"
11:56
Газа будет без света, воды и топлива, пока не освободит заложников – минэнергетики Израиля
Все новости...
Реклама: