Азербайджан отказался от переговоров с Арменией в Испании − СМИ

Встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна с участием президента Евросоюза Шарля Мишеля, канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эмманюэля Макрона, которую планировали на 5 октября в Гранаде, не состоится.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Азербайджан", который цитирует азербайджанские СМИ

Прямая речь собеседника из дипломатических кругов: "Причина − деструктивная позиция Франции, а также несогласие Парижа и Берлина на участие во встрече Турции. При таких условиях азербайджанская сторона отказалась от проведения переговоров".

Реклама:

Детали: Собеседник подчеркнул, что президент Азербайджана в Гранаду не полетит.

По словам источника, последние заявления Армении, Франции, Германии и Шарля Мишеля ясно дали понять, что на этой платформе "царит антиазербайджанская атмосфера". А заявления министра иностранных дел Франции во время ее визита в Армению якобы показали, что Париж занимает почти враждебную позицию в отношении Азербайджана.

Прямая речь собеседника издания: "Заявления и замечания, прозвучавшие в ходе вояжа Катрин Колонны в Армению, разрушили последние иллюзии по поводу "важности" встречи в Гранаде. На этом фоне Азербайджан отказался от этой встречи. По этой причине президент Азербайджана в Гранаду не летит".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: Он подчеркнул, что "если на повестке дня будет прежний трехсторонний формат ЕС-Азербайджан-Армения, то Азербайджан может принять в нем участие".

В то же время собеседник отметил, что любой формат, в котором представлена Франция, для Азербайджана "неприемлем" и соответственно "Азербайджан не будет участвовать во встречах, на которых представлена Франция".

Предыстория: