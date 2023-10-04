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Азербайджан отказался от переговоров с Арменией в Испании − СМИ

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 4 октября 2023, 14:21
Азербайджан отказался от переговоров с Арменией в Испании − СМИ
Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Фото president.az

Встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна с участием президента Евросоюза Шарля Мишеля, канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эмманюэля Макрона, которую планировали на 5 октября в Гранаде, не состоится.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Азербайджан", который цитирует азербайджанские СМИ

Прямая речь собеседника из дипломатических кругов: "Причина − деструктивная позиция Франции, а также несогласие Парижа и Берлина на участие во встрече Турции. При таких условиях азербайджанская сторона отказалась от проведения переговоров".

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Детали: Собеседник подчеркнул, что президент Азербайджана в Гранаду не полетит.

По словам источника, последние заявления Армении, Франции, Германии и Шарля Мишеля ясно дали понять, что на этой платформе "царит антиазербайджанская атмосфера". А заявления министра иностранных дел Франции во время ее визита в Армению якобы показали, что Париж занимает почти враждебную позицию в отношении Азербайджана.

Прямая речь собеседника издания: "Заявления и замечания, прозвучавшие в ходе вояжа Катрин Колонны в Армению, разрушили последние иллюзии по поводу "важности" встречи в Гранаде. На этом фоне Азербайджан отказался от этой встречи. По этой причине президент Азербайджана в Гранаду не летит".

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Детали: Он подчеркнул, что "если на повестке дня будет прежний трехсторонний формат ЕС-Азербайджан-Армения, то Азербайджан может принять в нем участие".

В то же время собеседник отметил, что любой формат, в котором представлена Франция, для Азербайджана "неприемлем" и соответственно "Азербайджан не будет участвовать во встречах, на которых представлена Франция".

Предыстория:

  • Ранее агентство Bloomberg сообщило, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отменил поездку в Испанию на саммит Европейского политического сообщества, на полях которого лидеры Азербайджана и Армении должны были провести мирные переговоры.
  • Президент Азербайджана Ильхам Алиев после стремительной военной операции в Карабахе заявил о "более благоприятных возможностях" для мирного соглашения с Арменией.
  • Спикер парламента Армении Ален Симонян считает, что предстоящая встреча лидеров Армении и Азербайджана станет реальной возможностью заключить мирное соглашение.

Темы: АзербайджанАрменияФранция
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