ФИФА выбрала хозяевами ЧМ-2030 заявку, в которой раньше была Украина
Среда, 4 октября 2023, 18:48
ФИФА окончательно поддержала заявку Испании, Португалии и Марокко на проведение Чемпионата мира-2030, он состоится в шести странах.
Источник: сайт организации
Детали: На Чемпионате мира-2030 впервые матчи примут одновременно сразу шесть стран.
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Основными хозяевами чемпионата станут три страны: Испания, Португалия и Марокко.
А матчи-открытия Мундиаля пройдут в Аргентине, Уругвае и Парагвае.
Что предшествовало:
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- В октябре 2022 года Португалия и Испания пригласили Украину и объявили, что совместно подают заявку на проведение Чемпионата мира 2030 года по футболу.
- Предполагалось, что на украинских стадионах пройдут отдельные матчи группового раунда чемпионата.
- Впрочем, весной 2023 года Марокко заменил Украину в списке участников заявки.