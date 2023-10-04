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ФИФА выбрала хозяевами ЧМ-2030 заявку, в которой раньше была Украина

Татьяна ОлейникСреда, 4 октября 2023, 18:48
ФИФА выбрала хозяевами ЧМ-2030 заявку, в которой раньше была Украина
фото Getty images

ФИФА окончательно поддержала заявку Испании, Португалии и Марокко на проведение Чемпионата мира-2030, он состоится в шести странах.

Источник: сайт организации

Детали: На Чемпионате мира-2030 впервые матчи примут одновременно сразу шесть стран.

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Основными хозяевами чемпионата станут три страны: Испания, Португалия и Марокко.

А матчи-открытия Мундиаля пройдут в Аргентине, Уругвае и Парагвае.

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • В октябре 2022 года Португалия и Испания пригласили Украину и объявили, что совместно подают заявку на проведение Чемпионата мира 2030 года по футболу.
  • Предполагалось, что на украинских стадионах пройдут отдельные матчи группового раунда чемпионата.
  • Впрочем, весной 2023 года Марокко заменил Украину в списке участников заявки.

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