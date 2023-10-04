ФИФА выбрала хозяевами ЧМ-2030 заявку, в которой раньше была Украина

ФИФА окончательно поддержала заявку Испании, Португалии и Марокко на проведение Чемпионата мира-2030, он состоится в шести странах.

Источник: сайт организации

Детали: На Чемпионате мира-2030 впервые матчи примут одновременно сразу шесть стран.

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Основными хозяевами чемпионата станут три страны: Испания, Португалия и Марокко.

А матчи-открытия Мундиаля пройдут в Аргентине, Уругвае и Парагвае.

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